Supervisores piden por la restitución de Indelman

Un grupo de supervisores de la Región III de Educación enviaron una nota al gobernador, Omar Perotti, en la que solicitaron la reincorporación de Romina Indelman en el cargo de delegada regional, según publicó en su cuenta de Facebook Docentes del Departamento Castellanos. Indelman presentó la renuncia el miércoles de la semana pasada, la cual fue inmediatamente aceptada por la ministra de Educación, Adriana Cantero. Fue luego de viralizarse una serie de videos en la que se mostraba junto a sus amigas en Confitería 356.

Posteriormente, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, aceptó la renuncia de la delegada regional III del Ministerio, Romina Indelman, quien había participado el pasado lunes de una fiesta clandestina en una confitería de Rafaela en el marco de los festejos por el Día del Amigo. Indelman presentó la renuncia esta misma mañana -por el miércoles- tras quedar envuelta en la polémica, a partir de la difusión de un video en el que se la ve bailando junto a cinco amigas. Esas imágenes provocaron un profundo rechazo en la población, teniendo en cuenta el pedido de responsabilidad social que solicitó el presidente Alberto Fernández en esta etapa de la pandemia, donde los casos de coronavirus alcanzan un pico cada vez más alto.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti también hizo referencia a la fiesta clandestina que se realizó en un reconocido bar de Rafaela y de la cual participó Romina Indelman, quien a partir de la viralización de un video renunció a la Dirección de la Regional III de Educación. "Conozco a todos los actores y se que ha cometido un error", dijo el mandatario en declaraciones a Radio 2 de Rosario. "Sin dudas no fue bueno que se desbordara la situación. Lamentablemente, la participación de una excelente funcionaria, una excelente profesional pero estando en el lugar donde no había que estar", añadió. Reconoció que esta situación lo "molesta puntualmente por conocer directamente a los actores, pero me molestaría en cualquier lugar de la provincia. Porque son momentos en los que se está pidiendo y exigiendo; donde todos hemos cedido libertades. Y en lugares donde tenemos días y días sin casos positivos (como Rafaela), parecería como que la gente lo tomara en muchos casos como que ya terminó".