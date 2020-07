Piden se repudien expresiones vertidas contra el SOEM Región 30 de julio de 2020 Redacción Por Así lo solicita una nota que ingresará hoy al Concejo Municipal.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Según se informó en la víspera, hoy, jueves 30 de julio, desde las 9, sesiona el Concejo Municipal para dar tratamiento a los siguientes puntos y proyectos:



Despachos de Comisión para la aprobación de Ordenanzas

Proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal

-Autoriza a la Empresa Desarrolladora Sunchales S.R.L. a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea y aérea, conforme la memoria descriptiva.

Proyecto elevado por Horacio Bertoglio

-Considera a la Etapa I definida por Ordenanza Nº 2711, como de plazo no vencido.



Respuestas del Departamento Ejecutivo Municipal a Minuta de Comunicación

-Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 839/2020, por medio de la cual se solicitaba información sobre la marcha del “Banco Social de Materiales en Desuso”.



Proyectos presentados

De Ordenanza elevado por Andrea Ochat con la adhesión: Leandro Lamberti

-Crea el Plan de Desarrollo Sostenible de Sunchales.

De Ordenanza remitido por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

-Adhiere en todos sus términos a la ley nacional Nº 27.551, conocida como “ley nacional de alquileres”.

Minuta de Comunicación elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

-Insta al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar el Registro Municipal de Inmobiliarias.

De Ordenanza elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

-Introduce modificaciones a la Ordenanza Nº 2590, fijando condiciones mínimas para la locación de viviendas.

De Ordenanza elevado por María José Ferrero

-Crea el Programa Ecobotellas, para el reciclado de plástico en la ciudad.

De Ordenanza elevado por María José Ferrero, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Leandro Lamberti, Oscar Trinchieri y Horacio Bertoglio

-Autoriza excepcionalmente la subdivisión de un inmueble, propiedad de Daniel A. Ruben.

De Ordenanza elevado por Oscar Trinchieri

-Dispone que un espacio público lleve el nombre de Walter Lemos, en homenaje al atleta sunchalense.

De Minuta de Comunicación elaborado por María José Ferrero

-Solicita a la Cámara de Senadores el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de emergencia para el sector hotelero y gastronómico de la provincia.

De Ordenanza elevado por Leandro Lamberti

-Crea el Registro de Actividades Acústicas Contaminantes.

De Resolución elaborado por Leandro Lamberti

-Establece que el Concejo Municipal de Sunchales contratará anualmente una Auditoría Contable Externa.

De Resolución elevado por Leandro Lamberti

-Dispone modificaciones en la página web del Concejo Municipal.

De Ordenanza remitido por Leandro Lamberti

-Prohíbe el estacionamiento sobre el lado oeste de calle Bartolomé Mitre, entre Salta y J.B.V. Mitri.

De Ordenanza elevado por Leandro Lamberti

-Modifica el inc. 1, artículo Nº 4 de la Ordenanza Nº 1606, norma que determina el Reglamento de Edificación para la ciudad de Sunchales.

De Ordenanza presentado por Leandro Lamberti

-Crea el Presupuesto Participativo Rural.

De Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal

-Prorroga la vigencia de la Ordenanza Nº 2822 (Emergencia Sanitaria), hasta el 31 de agosto de 2020.

De Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

-Establece un régimen especial de regularización tributaria.

De Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

-Crea el Comité de Bioética en el ámbito de la salud de la Municipalidad de Sunchales.



Comunicaciones oficiales y peticiones particulares

Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal

-Remite cuarto informe parcial previsto por Ordenanza Nº 2822 (Emergencia Sanitaria).

Nota Particular remitida por Julián Bernini

-Solicita la reposición de la baldosa recordatoria del "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", según Ordenanza Nº 2375.

Nota Institucional elevada por el SOEM Sunchales

-Solicitan se repudien públicamente las acciones y dichos de empleados municipales contra el SOEM Sunchales.

Nota Institucional enviada por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales

-Denuncian prácticas de competencia desleal y solicitan reunión del Concejo y el Departamento Ejecutivo Municipal con la Cámara de empresarios panaderos y confiteros.

Nota Particular enviada por Eduardo Faudone

-Solicita reunión con el Concejo Municipal y acompaña recursos y descargo presentado ante el Departamento Ejecutivo Municipal.

Nota Particular remitida por Vecinas/os autoconvocados de la zona rural de Sunchales

-Solicitan audiencia a fin obtener información sobre la instalación del Complejo Ambiental.

Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal

-Remite quinto informe parcial previsto por Ordenanza Nº 2822 (Emergencia Sanitaria).

Nota Oficial elevada por el senador departamental Alcides Calvo

-Remite medias sanciones aprobadas por el Senado de la provincia de los proyectos de construcción de Alcaidía Regional y modificación de la ley provincial Nº 13013.

Nota Particular elevada por Propietarios/as de unidades del complejo PROCREAR

-Remiten reclamos referidos a las unidades habitacionales de las manzanas 591 y 592.

Nota Oficial enviada por el Hospital Dr. Almícar Gorosito SAMCo Sunchales

-Adjuntan balance y distribución de gastos del segundo trimestre 2020.