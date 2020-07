Jaguares tampoco contará con Creevy Deportes 30 de julio de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO NA REFERENTE./ Anunció que jugará en Inglaterra.

BUENOS AIRES, 30 (NA) - El hooker Agustín Creevy se despidió ayer de los Jaguares y continuará su carrera en London Irish, equipo de la Premiership inglesa de rugby, luego de cinco temporadas en la franquicia que milita en el Super Rugby. "Termina para mí una etapa inmensamente positiva, de enorme crecimiento, inolvidable, que me llenará de orgullo para toda la vida y que, sin dudas, voy a extrañar mucho", dijo Creevy en declaraciones al sitio oficial de los Jaguares.

El forward de 35 años también expresó: "Hace ya más de cinco años fui invitado por la Unión Argentina de Rugby a incorporarme a un proyecto, que desde un principio no dudé en aceptar. Ser parte de la, quizás, transformación más profunda del rugby argentino, fue, es y será para mí, mi máximo orgullo".

En la misma línea, el experimentado integrante de Los Pumas continuó: "Ha significado la etapa de mi vida de mayor crecimiento y la más feliz que me tocó vivir como jugador de rugby".

El último Super Rugby fue cancelado a raíz de la pandemia de coronavirus y todavía se mantiene la incertidumbre por el futuro de la franquicia. Ante esto, Creevy señaló: "Cuando toda esta situación sin precedentes pase, deseo que Jaguares vuelva a lo que fue, un éxito rotundo y la posibilidad de acercar el rugby de primer nivel mundial a nuestra gente". "Deseo seguir vistiendo la camiseta de Los Pumas, la que defendí por más de quince años, la que más quiero y respeto. Lo haré como siempre, con toda la pasión, y la entrega que se merece", concluyó.