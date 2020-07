Hernández continuará dirigiendo la selección Deportes 30 de julio de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO NA OVEJA./ El DT seguirá con la ilusión de la medalla en Tokio.

BUENOS AIRES, 30 (NA) - El entrenador Sergio Hernández confirmó que seguirá al mando de la Selección argentina de básquet que jugará los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y ya trabaja en la preparación de la competencia del año próximo en la ciudad japonesa. Hernández continuará al frente del equipo nacional tras haber llegado a un acuerdo con la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y aseguró que la situación le da "mucha felicidad y tranquilidad" a la vez que dijo que se "ilusionaba" con que eso sucediera.

"Me da mucha felicidad y tranquilidad haber acordado la continuidad hasta Tokio. Era algo que me ilusionaba que sucediera y ahora que está hecho de manera oficial lo puedo decir con mucha alegría", señaló en declaraciones que fueron reproducidas por el sitio oficial de la CABB. En tanto, en diálogo con Marca el entrenador reveló: "Llegué a un acuerdo con la Federación e hicimos una extensión de mi contrato hasta que termine Tokyo 2021 y nos pusimos a analizar la preparación, cuándo empezaríamos los amistoso, los rivales a elegir".

Al hablar acerca de la suspensión de los Juegos Olímpicos 2020, indicó: "Yo pienso dirigir hasta los 100 años y, aunque ya había hablado que al finalizar Tokio yo dejaba el cargo de entrenador porque es momento para otro entrenador, fue un golpe duro que se suspenda". "De todas maneras, me hizo más fuerte. No me gustan las frases de autoayuda, pero es cierto que lo que no te mata te fortalece. No me quedo llorando una situación si no tengo solución", aseveró.

En cuanto a la preparación para la competencia señaló: "Teníamos ya armado algo y vamos a a intentar mantenerlo. Vamos a iniciar en Argentina, en un complejo en la ciudad de Bahía Blanca que es de última generación, vamos a jugar los primeros amistosos frente a rivales de Latinoamérica".

"De ahí iremos a Estados Unidos donde nos recibirá la selección de allá. Teníamos confirmado ir a Las Vegas a entrenar junto con el seleccionado de Estados Unidos, jugar ante Australia y otros países que iban y jugar con ellos en San Francisco y de ahí ir a China para jugar frente a las potencias para acomodarnos en el uso horario".

Acotó que "Lo importante es ir subiendo el uso horario en forma gradual, de acá a USA, luego a China y tras eso a Japón", dijo, a la vez que manifestó: "No tengo todavía al equipo, puedo cambiar los titulares de un día para otro, así jugáramos mañana".

En ese sentido dijo que entre la base de jugadores que formarán el elenco estarán seguro Facundo Campazzo, Patricio Garino, Nicolás Laprovítola, Gabriel Deck y Luis Scola.