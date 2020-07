Después de los testeos, vuelve la NBA Deportes 30 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La NBA comunicó ayer 344 testeos negativos en coronavirus antes de su reanudación de hoy en la "burbuja" de Orlando, en el Estado de Florida, donde se definirá la temporada 2019-2020, suspendida en marzo por la pandemia. "La NBA anuncia que de los 344 jugadores testeados por COVID-19 dentro del campus NBA en Orlando desde que se anunciaran los últimos resultados el 20 de julio, ninguno ha arrojado un resultado positivo", explicó el documento oficial en su sitio web.

El retorno se consumará bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, este jueves con el cruce entre New Orleans Pelicans y Utah Jazz, programado para las 19.30 (hora de la Argentina) y con transmisión de Directv Sports. Ese partido marcará el reinicio y será el aperitivo del clásico angelino que animarán desde las 22 los Lakers de Lebron James y Los Clippers.

Los planteles se alojaron en la "burbuja" dentro del predio de Walt Disney World y se dividieron en tres grupos desde el principio. De esta forma, en Gran Destino Tower at Coronado Springs Resort se juntaron Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, LA Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz, Miami Heat; en Grand Floridian Resort & Spa: Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Orlando Magic; y Yacht Club Resort: Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Washington Wizards. Además, la NBA creó tres estadios con vestuarios propios y canchas de entrenamientos.