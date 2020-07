Provincia presentó una nueva herramienta de financiamiento Locales 30 de julio de 2020 Redacción Por PARA PYMES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, participó este miércoles de la presentación, por parte de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región (ADER), de una nueva línea de financiamiento destinada a MiPyMEs de producción primaria, industriales, comerciales o de servicios afectadas por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. La nueva herramienta crediticia está destinada a la adquisición de capital de trabajo e inversiones por un monto de hasta 250 mil pesos y con una tasa de interés del 18% anual, fija y en pesos. En tanto que se debe prever un gasto administrativo del 4% y un aval de un tercero a satisfacción de la Comisión Directiva de la ADER como garantía. Los plazos de financiamiento son de hasta 21 meses totales y tres meses de gracia, durante el cual sólo se exigirá el pago de los intereses correspondientes.

En la oportunidad, Costamagna indicó que “en Santa Fe, por el entramado productivo, comercial e industrial, sostener la cuestión productiva y la salud de los santafesinos es todo un desafío. Es una realidad compleja por las características de la provincia y exige de un esfuerzo enorme del sector público y privado, y de todos los santafesinos. En estos días queremos poner en valor los resultados que estamos teniendo en la actividad agroindustrial, agroexportadora, agroalimentaria y en muchas de las industrias y comercios de la provincia, que están funcionando gracias a los esfuerzos que hacen todos los días”. “Hoy la Agencia presenta una línea de financiamiento generada a partir de fondos provinciales. Este es un esquema que fue diseñado cuando el gobernador Perotti era ministro. Las agencias y asociaciones para el desarrollo son estructuras que hay que poner en valor, porque nos posibilitan llegar en tiempo y forma a aquellos que se encuentran con dificultades, no sólo en lo que respecta a capital de trabajo, sino también a posibilidades de invertir en bienes de capital. En estos momentos sabemos muy bien que la situación de los bancos respecto a las empresas no es la mejor. En ese marco, estas son las medidas que el gobierno de la provincia ha dispuesto y fortalecido”, agregó.

Finalmente, el ministro destacó que “gracias a este esquema se disponen recursos y pueden ser destinados a emprendedores, micropymes comerciales, industriales y de servicios. De nuestra parte, vamos a seguir acompañando y fortaleciendo más que nunca la presencia en el territorio, porque estas asociaciones están en casi toda la provincia y contemplan a todas las localidades que la comprenden”. Por su parte, el presidente de ADER, Carlos Fertonani manifestó: “Desde la agencia trabajamos poniendo por delante la salud, la economía de Santa Fe y el entramado de desarrollo. Con esta herramienta ponemos a disposición créditos para las empresas, fundamentalmente pymes familiares, mipymes, firmas que hace 130 días estaban transitando este camino que nadie esperaba. A su turno, el secretario de Desarrollo Territorial, Fabricio Medina, puso “en valor la decisión de acercar estos fondos a la gente a través de las agencias y asociaciones, que no son el único mecanismo de articulación que la provincia ha encontrado, ya que también se constituyó el fondo con las mutuales. Además del esquema de agencias y asociaciones para el desarrollo desplegado en toda la provincia, que suman a la fecha montos transferidos por casi 120 millones de pesos, hay 300 millones de pesos más que están constituidos en las mutuales, en un esquema de articulación entre el INAES, las federaciones de mutuales y el gobierno de la provincia de Santa Fe, línea a la que también pueden acceder aquellos sectores no bancarizados”.