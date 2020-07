Preparan escuelas para la vuelta a clases Locales 30 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Ministerio de Educación de la provincia dispuso que del 27 a 31 de julio que las escuelas santafesinas abran para desinfectar, limpiar y corroborar que las instalaciones cuenten con las condiciones necesarias para la vuelta a clases en forma progresiva, siguiendo los protocolos para Covid-19. En este contexto la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, visitó la escuela N° 1109 " Hipólito Yrigoyen", ubicada en avenida 12 de Octubre 9300 de la ciudad de Santa Fe. “Es muy importante poder corroborar que la escuela está en funcionamiento; el tema del agua es importante para lo que se viene, para los protocolos. Todos sabemos que el protocolo se basa en normas de higiene muy estrictas, en el lavado de manos permanente de los alumnos, así que estamos verificando, junto con el operativo de Escuelas Seguras, que son los profesionales que han recorrido el establecimiento”, indicó.

Cristiani sostuvo que “estamos viendo cuáles son las carencias, la escuela está muy bien de todas maneras, vemos mucho compromiso de parte de sus directivos y agentes escolares”. En cuanto a las tareas que se realizan, la funcionaria explicó que “esta semana se va a trabajar en desinfección, ventilación limpieza, en revisar los tanques de agua, en ver si la provisión de agua es la correcta. Las próximas dos semanas se va a trabajar en el análisis y en el estudio de los protocolos con toda la comunidad educativa”.



VUELTA A CLASES

En cuanto a la vuelta a clases, Cristiani expresó: “La circular N° 14 dice que tiene que ser de manera virtual en lo posible para evitar la aglomeración de personas en escuelas grandes. Si no existiera la posibilidad de conectividad, si se pueden hacerse reuniones de hasta 10 personas, se van a hacer los protocolos y se va a empezar a pensar ya cómo puede organizar la escuela sus espacios” pero aclaró que esto es “a futuro, cuando el Ministerio de Salud acuerde el inicio del ciclo lectivo, el regreso a la presencialidad”. “Todavía no tenemos fecha de inicio, queremos decirlo porque, como decimos siempre, esa es una decisión epidemiológica, sanitaria y no pedagógica. Pero vamos a preparar todos los espacios y las escuelas, y nos vamos a preparar todos nosotros, el Sistema Educativo, para recibir de la mejor manera a los alumnos”, finalizó la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani.



ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ALUMNOS

La directora de la Escuela Nº 1109 " Hipólito Yrigoyen", Mónica Polini, se refirió al acompañamiento de los alumnos durante la cuarentena: “Nuestros alumnos que llegan de Loyola Norte y Sur, Yapeyú, La Ranita I y II, El Abasto, algunos de San Agustín, y este año sumamos al barrio Jesuita, básicamente el 100 por ciento de la conectividad es vía whatsapp, toda la enseñanza virtual, el vínculo que sostuvimos con los chicos fue de esta manera”. Si bien indicó que es “un medio difícil” porque a veces la conectividad “no es buena y hasta tres hermanitos solo cuentan con un celular, era la vinculación que había que sostener docente-alumno. Hasta en las vacaciones los chicos les mandaban mensajes pese a que nos despedimos por dos semana”.



AULAS Y PROTOCOLOS

Con respecto a las aulas y los protocolos a seguir, Polini sostuvo: “Nos dicen que tenemos que hacer algunos cambios, prepararnos para eso, y estamos expectantes por saber cómo van a volver nuestros niños. También estamos haciendo un trabajo virtual para nuestros maestros porque ellos también están ansiosos, quieren saber cómo vamos a volver, si vamos a volver todos, en qué situación, con qué protocolo”. “Vamos a tener que abordar la enseñanza desde otro ángulo, los espacios recreativos quizás van a ser diferentes. Todos estamos pensando cómo. Obviamente tenemos que esperar directivas, pero seguro que estamos preparados”, dijo la directora de la Escuela Nº 1109 "Hipólito Yrigoyen”.