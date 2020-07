Sobre ventas de leche en polvo SUPLEMENTO RURAL 30 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Tablero de Comando Sectorial es un instrumento muy útil que el Estado Nacional genera a partir de los datos del Sistema de Gestión de la Lechería. En una información publicada el 22 de julio el Magyp corrigió un dato referido a las ventas internas acumuladas de leche en polvo.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación dice en su página web que "el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina, es una plataforma de intercambio de información entre todos los eslabones de la cadena. El objetivo de su creación fue simplificar la transmisión de datos dentro del sector y lograr una base de datos única".

Todos los meses este sistema estadístico posibilita tener una foto de la lechería argentina, del mes vencido, que se refleja en el Tablero de Comando Sectorial.

Y de acuerdo a TodoAgro, en el caso del tablero correspondiente al mes de junio de 2020, en la primera versión remitida el 21 de junio figuraba 57% como la variación de ventas internas acumuladas de leche en polvo cuando el valor correcto era de 6%. De allí que estemos nuevamente dando a conocer esta información que contiene los precios por provincia, las variaciones del valor por sólidos, las existencias, etc.

El listado de los tableros de Comando Sectoriales desde agosto de 2018 a la actualidad pueden verse en: https://www.magyp.gob.ar//sitio/areas/ss_lecheria/estadisticas/_pdf/index.php

* ¿Qué se logra con esta información del SIGLEA para el productor?

-Conocer el precio básico a percibir por Kg. de grasa y Kg. de proteína para su producción.

-Conocer el sistema de tipificación utilizado por la industria para liquidarle su producción.

-Consultar los movimientos diarios de leche, los resultados de laboratorio, acceder a su liquidación mensual, exportar planillas, etc.

-Comparar su precio con los de la zona, los provinciales y los nacionales.

-Visualizar mensualmente la evolución de los stocks, litros, facturación, sólidos útiles y calidad (UFC y RCS) de su producción.

-Acceder a la planilla de comparabilidad: control interno (cuanto deja de ganar por no alcanzar los parámetros de la leche de referencia); detectar los puntos críticos que hacen que gane o pierda ingresos; y comparar los sistemas de pago y tipificación con otras industrias.

-Genera el Certificado Oficial, herramienta de garantía para acceder a diferentes formas de financiamiento.

* ¿Cuáles son los beneficios para las industrias?

-Herramienta de gestión interna, digitalización de los datos, exportación de planillas, acceso a información ordenada, etc.

-Software gratuito para la administración y contabilidad.

-Permite generar la LUME en un solo paso evitando que deban informar dos veces (MIAGRO y AFIP).