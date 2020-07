FLORES PARA ESTOS DIAS SUPLEMENTO RURAL 30 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

No son pocas las especies que nos regalan algunas flores en esta época de transición para la llegada de la primavera. Por eso hoy les voy a presentar una listita de arbustos, enredaderas y otras que nos ayudan a llenar nuestro jardín de color como para ir anunciándonos a la explosión de la próxima temporada.



JAZMIN AMARILLO

Así se lo conoce vulgarmente, sus florcitas de color amarillo nos visitan en los meses fríos y primavera. Es un arbusto grande con ramas péndulas ideal para formar cercos o alegrar alguna esquina del jardín.



MAGNOUA PURPURA

Arbusto de aproximadamente 2 metros de altura que nos brinda sus flores lilas antes de desplegar sus hojas durante estos días.



OLEO FRAGANS

Sus hojas perennes de color verde oscuro y sus flores pequeñas blancas muy perfumadas son un bálsamo a nuestro espíritu. Se adapta muy bien a lugares de media sombra.



LAURENTINO

Arbustos rústicos que llegan a lograr un buen tamaño. Prosperan bien en media sombra pero también soportan pleno sol. Sus flores en cabecitas son rosadas mientras están en pimpollo para tornarse blancas al abrirse. Son muy sensibles a los trasplantes y a los suelos encharcados.



BIGNONIA ANARANJADA

Trepadora ideal para un lugar al reparo del viento sur. Ya en pleno invierno aparece cubierto de flores de esta tonalidad y en forma de tubo. Imposible no mirarla, forma una cortina anaranjada que hasta el más distraído no deja de apreciar.



PRUNUS Y CHAENOMELES.

Tanto los ciruelos como los durazneros son arbolitos de pequeño tamaño de hojas caducas que por estos días se llenan de flores rosadas, blancas y variedad de tonalidades que son una belleza digna de apreciar.



ROMERO

Tanto el romero comestible como el rosmarinifolia son especies de follaje en forma de agujas, perenne, grisácea y muy ornamental. Sus flores delicadas son de color blanco liliáceo, le gusta mucho el sol y terrenos secos. No olvidarse nunca de incorporarlo a nuestros platos. Soporta muy bien la poda.



CAMELIA

Pocas plantas tienen una belleza tan romántica como las camelias. El follaje brillante, denso, contrasta con las impecables flores (blancas, rojas o rosadas) que parecen hechas de papel. Estos arbustos alcanzan más de 2 metros de alto, pero son de crecimiento lentísimo. Necesitan suelo con pH ácido y buen drenaje en un sitio a la sombra o semisombra. Un problema muy común es la caída de los pimpollos antes de abrirse. Esto muchas veces se puede evitar abonando la planta o raleando los pimpollos.



KALANCHOE

Esta planta suculenta tiene atractivas hojas carnosas. Sus flores amarillas, anaranjadas o rosadas, son como cestillas que se abren ante nuestros ojos...bellísimas. Por su resistencia a la sequía son muy útiles para dar color a sitios de acceso complicado para el riego, como jardineras altas, o de gran exposición al sol y al viento, como las terrazas. Su altura y ancho es de unos 30 cms.



Esto es solo una lista de todas las variedades que hay para convertir nuestros días en un cuadro bien colorido.

Suerte, vayan a elegir que ya están en el vivero.



María Paula.