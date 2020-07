La crítica de Tinelli al Cantando Sociales 30 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ángel de Brito y Laurita Fernández condujeron la segunda gala del Cantando 2020 en el prime time de El Trece. Durante el reality producido por LaFlia, debutaron Sofía Morandi y Bruno Coccia, quienes interpretaron una versión de “Rolling In The Deep”, de Adele. Pero la elección de una canción en inglés fue muy criticada y es probable que los participantes lo tengan en cuenta a partir de ahora.

“Me pareció algo magnífico. No me gusta que canten en inglés porque no pronuncian bien y la gente no entiende lo que están diciendo. En mis pruebas no permito que lo hagan”, les dijo Pepe Cibrián en la devolución. “Me parecieron brillantes. Son jóvenes...”, agregó el jurado del certamen, y les puso un 9 por la performance.

Marcelo Tinelli, el creador de LaFlia, estaba mirando atentamente el programa y decidió escribir un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para dar su opinión: “Coincido con @pcibriancampoy ¡¡¡Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020″. De manera inmediata, Ángel leyó el mensaje al aire y el jurado levantó el pulgar.

Mientras los integrantes del ciclo debatían sobre este tema, De Brito recordó que Esmeralda Mitre, otra de las participantes, eligió una canción en francés para su debut. “¡¡No me gusta la música cantada en inglés!! ¡¡Son gustos!! ¿¿Y ahora en francés ?? ¡¡Nooooo!! ¡¡Aguante la música cantada en español!! @cantando2020 @AngeldebritoOk @laufer4″, opinó el conductor de ShowMatch en la red social. Nacha Guevara también estuvo de acuerdo: “El español es una lengua maravillosa que permite ser más melodiosa”.

Más tarde, Tinelli vio la publicación de la nota de Teleshow en la red social y decidió hacer una aclaración para dejar bien en claro su postura: “Es que me gusta la música cantada en español!! Dije lo que siento!! Y banco a @lizardoponce y a @sofimorandiOk @cantando2020″.

Durante el programa, Sofi Morandi se emocionó al hablar de la muerte de Fabián Peloc, popularmente conocido como La Floppy, con quien tenía una gran amistad. “Fue todo muy rápido. Se nos fue. Es muy difícil no imaginarte una anécdota de risa de ella. Teníamos un grupo en el que subíamos fotos escracho y ella era la más mala”, la recordó, entre lágrimas, la campeona del Bailando 2018, publicó Teleshow.

La producción del certamen la sorprendió con un compilado de imágenes de Sofía y La Floppy. “Quiero agradecerle a Lizy que nos mantuvo al tanto de todo (sobre la salud de Peloc). Hoy me mandó un mensaje y me dijo ‘te quise porque sabía la relación que tenías con ella’”, manifestó la influencer, muy emocionada.

Floppy Cucu era uno de los personajes que irrumpieron en la tevé en los últimos años, uno de los preferidos en cuanto al cariño de la gente. Como la querida asistente de Lizy Tagliani había conquistado al público. A los 33 años, murió en la clínica Suizo Argentina debido a unas complicaciones en su salud consecuencia de una leucemia recientemente diagnosticada.

“Perdón, pero no tengo fuerzas para contar... solo la suficiente para acompañar a la mamá y hermanas de una hermana que me dio la vida. Te adoro hasta pronto @fabianpeloc2012″, escribió la humorista en las redes sociales, muy dolida por la partida de quien fue una importante persona en su vida que la acompañó en buenos y malos momentos.



“Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia, teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reíamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir”, explicó la conductora de El precio justo.