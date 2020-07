No habrá clases virtuales entre el 3 y el 18 de agosto Locales 30 de julio de 2020 Redacción Por El secretario de Educación de la provincia, Víctor Debloc, confirmó que las próximas dos semanas no habrá clases ya que docentes y asistentes escolares estarán abocados a una capacitación en torno a prevención sanitaria y reorganización pedagógica.

FOTO ARCHIVO VICTOR DEBLOC. Secretario de Educación de la Provincia.

Las próximas dos semanas no habrá clases virtuales en todo el territorio santafesino. La suspensión del ciclo lectivo se debe a que docentes y asistentes escolares estarán abocados a una capacitación en torno a prevención sanitaria y reorganización pedagógica, de cara al reinicio de las clases presenciales en algunas zonas de Santa Fe.

Así lo confirmó el secretario de Educación de la provincia, Víctor Debloc, en diálogo con “Pasan Cosas”, por Aire de Santa Fe. “Mientras los docentes se capacitan, no va a haber trabajos a distancia con los alumnos. La propuesta es que esta semana envíen por medios virtuales algunas tareas y materiales de lectura para estos quince días, hasta que retomemos las actividades después del 18 de agosto.

Recordemos que esta semana comenzó la limpieza y mantenimiento de los establecimientos escolares que desde marzo de este año no tienen asistencia de alumnos, cuando las clases fueron suspendidas en el marco de la pandemia por coronavirus. “Nuestra tarea es ir poniendo todas las escuelas en condiciones para cuando sea posible empezar”, dijo a Aire Digital la ministra de Educación, Adriana Cantero, tras confirmar que los trabajos de limpieza y mantenimiento comenzaron este lunes en las escuelas de la provincia. Además indicó que estas tareas serán regulares a partir de ahora, más allá del inicio o no de las clases.

En tanto, sobre la vuelta de las clases presenciales, Debloc indicó que el objetivo sigue siendo que las clases presenciales en la Argentina se reinicien gradualmente en las provincias que lo pudiesen hacer, en función de la situación epidemiológica, tal como lo anunció anteriormente el ministro Trotta. “Ese sigue siendo el norte, pero la situación es dinámica, aparecen rebrotes, se ha complejizado la situación en el sur de la provincia. La Región Educativa I de Tostado, la Región II de Reconquista, la Región III de Rafaela, VIII de San Jorge y Región IX de San Cristóbal son las que aparecen como las zonas más permeables al retorno escolar, porque el virus ha circulado muy poco, pero como las situaciones son dinámicas, tenemos que ver cómo lo haremos”, aseguró.