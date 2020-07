Narvarte no sigue en Boca Deportes 30 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Boca Juniors informó que Guillermo Navarte dejó de ser su entrenador para la Liga Nacional de Básquetbol. Lo hizo oficial a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. El director técnico había llegado a la institución de La Ribera luego de que Gustavo Fernández decidiera desvincularse de la misma por motivos personales durante la temporada 2017/18. En la última campaña, que fue cancelada por la pandemia del Coronavirus, terminaron en la novena posición con un récord de 13 partidos ganados y la misma cantidad de derrotas.

Antes de unirse a los xeneizes, Navarte venía de dirigir a La Unión de Formosa. Además, tuvo pasos por Ben Hur, Peñarol, Olímpico y San Martín de Corrientes en la Argentina y también una extensa trayectoria en Venezuela, donde comandó a Trotamundos, Toros de Aragua y Bucaneros.



PEPE SANCHEZ

CON LA CABB

La Confederación Argentina de Básquetbol arregló condiciones para que Juan Ignacio “Pepe” Sánchez sea el hombre a cargo de las categorías menores (U17 para abajo) de la CABB. Además Ricardo Bojanich será el coordinador del mini Básquet.

El proyecto de CABB es que Pepe Sánchez coordine y organice todas las categorías menores, tanto masculinas como femeninas, desde U17 para abajo, trabajando además en el desarrollo técnico de los pibes. “Creemos que es la mejor opción para una nueva etapa en la Argentina sumar no sólo a un enorme ex jugador de la Generación Dorada, sino además un dirigente joven, de mirada profesional y con ideas nuevas, como exige el mundo”, le confesó el presidente de CABB, Fabián Borro al sitio Pick And Roll.

Además en la reestructuración los directivos de CABB decidieron poner al frente de Departamento Nacional de Mini Básquetbol como coordinador general al reconocido profesor y entrenador formativo Ricardo Bojanich (Independiente de nuestra ciudad lo presentó a comienzos de este año como asesor en esa área), quien ya había pasado por ese puesto en la temporada 2011/2012.