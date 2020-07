Confirmaron 5.641 nuevos casos por coronavirus en el país y 110 muertos Nacionales 30 de julio de 2020 Redacción Por La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti precisó que "en las últimas semanas Jujuy, Córdoba, Mendoza y Santa Fe son las provincias que aportan más nuevos casos por día".

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Un total de 5.641 nuevos casos por coronavirus y 110 muertos fueron confirmados en las últimas horas en todo el país, por lo que se registran ya 178.996 contagiados y 3.288 fallecidos, según informó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

En su reporte vespertino, la cartera sanitaria sostuvo que se registraron 89 nuevos decesos: 50 hombres, 35 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; y 38 mujeres, 24 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Mendoza y una en Santa Fé.

Además, se informó que una persona fallecida, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no registra dato de sexo, mientras que un deceso informado previamente fue eliminado ya que estaba duplicada la carga.

Por la mañana se habían reportado otros 21 fallecimientos: 10 hombres, seis de la provincia de Buenos Aires; otro de la Capital Federal; otro de Río Negro; y dos de Chaco; y 11 mujeres, de las cuales seis eran de la provincia de Buenos Aires; cuatro de la Capital Federal y otra de Chaco.

Del total de casos, 1.115 (0,6%) son importados, 52.375 (29,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 96.710 (54%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los 5.641 nuevos contagios, 3.852 son de la provincia de Buenos Aires, 1.079 de la Ciudad de Buenos Aires, 172 de Jujuy, 111 de Córdoba, 68 de Santa Fe, 65 de Mendoza, 55 de Río Negro, 52 de Chaco, 44 de Santa Cruz, 31 de La Rioja, 30 de Neuquén, 16 de Corrientes, 15 de Entre Ríos, 14 de Tierra del Fuego, 10 de La Pampa, 10 de Tucumán, 9 de Salta, 3 de Chubut, 2 de San Luis, 2 de Santiago del Estero y 1 de Formosa. .

En tanto, hay 1.057 pacientes con Covid-19 internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI), mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en UTI adultos es del 54,4 por ciento en toda la nación y 63,6 por ciento en el AMBA, de acuerdo a la información reportada por las diferentes jurisdicciones.

Asimismo, hay 77.855 personas recuperadas y 97.941 que están cursando la infección.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti precisó que "en las últimas semanas Jujuy, Córdoba, Mendoza y Santa Fe son las provincias que aportan más nuevos casos por día con nuevos brotes" e hizo un llamado a extremar las medidas de control, al indicar que "donde hay casos es importante no bajar la guardia".

"No naturalicemos los números de coronavirus", dijo Vizzotti y recomendó que las personas afectadas "deben estar en resguardo". "No queremos asustar a nadie, pero hay que reforzar las medidas de prevención", añadió. La distancia de dos metros, el uso de los tapabocas, el lavado de manos, y la limpieza de superficies son las acciones que siguen recomendadas y vigentes, precisó Vizzotti.

Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, indicó que "seis provincias no confirmaron nuevos casos" de Covid-19 en la jornada del martes.

En tanto, el gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Marcelo Domínguez, quien estuvo presente durante el reporte, manifestó que se promueven "protocolos orientado al cuidado de trabajadores". Destacó que el Gobierno a partir del decreto 367 dio "la cobertura a los trabajadores de tareas esenciales" y recomendó que se comuniquen a la superintendencia en caso que se registre algún incumplimiento de la norma.

Además, durante el reporte se informó que este martes fueron realizadas 14.899 nuevas muestras y desde el inicio del brote ya se realizaron 675.011 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.875,7 muestras por millón de habitantes.

De los 178.996 contagiados, 106.247 son de la provincia de Buenos Aires, 57.327 de la Ciudad de Buenos Aires, 3.428 de Chaco, 2.057 de Córdoba, 1.857 de Jujuy, 1.762 de Río Negro, 1.125 de Neuquén, 1.103 de Santa Fe, 1.014 de Mendoza, 784 de Entre Ríos, 420 de Santa Cruz, 412 de Tierra del Fuego, 290 de La Rioja, 269 de Chubut, 241 de Salta, 162 de Corrientes, 159 de Tucumán, 79 de Formosa, 69 de La Pampa, 60 de Catamarca, 44 de Misiones, 43 de Santiago del Estero, 24 de San Luis y 20 de San Juan.

A Tierra del Fuego se le incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).



LA ACTUALIDAD

EN EL MUNDO

Casi 17 millones de personas se contagiaron por coronavirus en todo el mundo, mientras que hay más de 664 mil fallecidos por la pandemia en 218 países, según los últimos datos reportados ayer por la universidad estadounidense Johns Hopkins. En total, la propagación de la enfermedad afectó a 16.940.174 personas, con 664.748 decesos y más de 10.200.000 pacientes ya lograron recuperarse. En Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 generó 150.447 víctimas fatales, con 4.414.834 casos confirmados hasta el momento. Por su parte, Brasil sigue en situación crítica con 90.134 decesos y 2.552.265 personas contagiadas.