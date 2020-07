Liberaron a jubilado que mató a ladrón Policiales 30 de julio de 2020 Redacción Por "En vez de mandarlo al hospital por los golpes recibidos durante el asalto en su casa lo mandaron a la celda de dos por dos", dijo su abogado. El jubilado tiene 71 años.

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El juez de Garantías de Quilmes, Martín Nolfi, decidió ayer dictar la libertad para el jubilado Jorge Ríos, acusado de matar a un ladrón que lo asaltó en su casa de ese distrito bonaerense, y lo procesó sin prisión preventiva.

La decisión judicial llegó en medio de la internación del hombre de 71 años, quien según contó la familia a la prensa fue trasladado a una clínica del barrio porteño de Belgrano este miércoles a la madrugada por problemas de salud.

El fiscal Ariel Rivas le había solicitado al juez de Garantías que no se dictara la prisión preventiva de Ríos, debido a su edad y a su estado de salud.

Así, el hombre seguirá procesado en la causa por el delito de "homicidio agravado por uso de arma de fuego", pero en libertad.

Trascendió que la defensa de Ríos pedirá que el hombre sea juzgado en un juicio por jurados.



ESTA INTERNADO

Este miércoles, Fernando Soto, uno de los abogados de Ríos, confirmó en su cuenta de Twitter la situación por la que atraviesa su cliente: "Jorge está internado. Tiene sus heridas infectadas y un grave cuadro de hipertensión arterial".

Además, el letrado indicó en la misma red social que la infección se originó porque le pusieron las esposas sobre las heridas que sufrió al ser atacado por uno de los ladrones.

Tras conocerse la liberación, Soto habló con el canal de noticias TN y dijo que "en vez de mandarlo al hospital" por los golpes recibidos durante el asalto en su casa "lo mandaron a la celda de dos por dos y ahí se le infectaron las heridas".

Además, el abogado explicó que Ríos tiene EPOC, diabetes, hipertensión, un riñón no le funciona y que por eso le correspondía la libertad, que fue lo que le solicitaron al fiscal.

"Liberaron a miles de presos por miedo a que se contagien de Covid y a él, con todas las pruebas que tenemos, lo metieron preso. No tendría que haber estado detenido ni un segundo", sostuvo.

Soto estaba acompañado por el abogado Marino Cid Aparicio, que también trabaja en la defensa de Ríos, y quien comentó que este miércoles recibieron las cámaras de seguridad de una fábrica cercana para sumar a la causa, ya que mostraría los hechos desde otro ángulo.