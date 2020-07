Rodrigo Acuña, muy feliz de llegar a la Liga Nacional

(Darío Gutiérrez, REDACCION LA OPINION).- Mientras el Toro se va a México, la Bestia tendrá su primera vez en la Liga Nacional. Rodrigo Acuña jugará en Peñarol de Mar del Plata, donde también dejara su sello Roberto entre 2015 y 2017, para gran satisfacción de la familia basquetbolera rafaelina radicada desde hace algunos años en San Francisco.

Luego de tener una muy buena temporada en Racing de Chivilcoy en la Liga Argentina, el ala pivot de 2m01 y 25 años acordó su vinculación con el tradicional elenco marplatense donde también renovó el entrenador Carlos Romano, que había llegado poco antes de la interrupción por la pandemia en reemplazo de Gabriel Piccato.

"Estoy muy contento, es algo que venía buscando desde hace unos años y se me pudo dar. Estaba dando vueltas la posibilidad de Ferro también, pero elegí Peñarol por su historia y porque también jugó mi hermano, que me habló muy bien de su gente y lo que significa el Club", expresó el segundo de los hermanos varones Acuña, quien le sigue en edad a Roberto, y con el cual jugara un torneo Provincial para la Asociación Rafaelina hace dos años.

"La Bestia", apodo que le puso su representante Martín Budding dadas sus características en la cancha de "ir siempre para adelante", tiene pese a su juventud un buen recorrido en el básquet de ascenso: San Martín de Corrientes, Banda Norte de Río Cuarto, La Unión de Colón, Sarmiento de Junín, Racing de Chivilcoy, Regatas de Concepción del Uruguay y Del Progreso de General Roca. También jugó en La Salle de Bolivia, en el receso de la Liga pasada, que es donde Rodrigo manifiesta haber hecho un click: "en ese paso me fue muy bien y me permitió ganar confianza", expresó a LA OPINION

Por el momento es notoria la incertidumbre sobre las fechas en la LNB (aunque en la AdC creen que en noviembre podría ser posible el inicio), lo cual ha provocado un marcado éxodo de jugadores al exterior, pero eso a la vez permite una buena oportunidad para los más jóvenes, tal su caso. "Si bien ya el año pasado había estado cerca, cómo se han dado las cosas por lo del coronavirus es indudable que ayudó para que varios jugadores de la Liga Argentina sean vistos por los de la Liga Nacional. Además se va a jugar con pocos extranjeros o quizás ninguno en algunos clubes", opinó el rafaelino.



LOS PASOS POR EL CICLISMO HASTA OPTAR

Desde los 7 a los 15 años Rodrigo practicó ciclismo y básquet. Con la bici tuvo también meritorias actuaciones, en el recordado equipo que formaba con varios chicos de Rafaela y otras ciudades el entrenador Javier Peralta.

"Corrí mi último argentino con 14 años, era un muy lindo grupo y me gustaba el deporte. Pero llegó el momento de elegir y preferí el básquet", expresó Rodrigo que lógicamente ya empezaba a ver que su crecimiento físico lo iba a acercar más a la americana, lo mismo que sus hermanos.

En nuestra ciudad, Rodrigo hizo una parte de Escuelita en Atlético, y entre los 15 y 16 años jugó en Ben Hur, hasta que luego su familia se fue a vivir a San Francisco.