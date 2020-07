Angelini: "moratoria para las pymes, sí; impunidad, no" Nacionales 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, planteó algunas diferencias con el proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional para implementar una moratoria que permita regularizar el pago de deudas impositivas, previsionales y aduaneras.

Angelini sostuvo que “una cosa es hacer una moratoria para las pymes y otra totalmente distinta es que sea a medida de Cristóbal López, que enfrenta procesos judiciales”. En ese sentido, indicó que “la incorporación de algunos artículos en el actual proyecto nos hace pensar que el objetivo, en realidad, es éste último y no podemos avalar esa impunidad”.

Para el legislador y miembro de la Comisión de Presupuesto, “no existen razones comerciales, fiscales ni legales para ofrecer el beneficio de un plan de pagos extraordinario a quien no cuenta con un flujo de fondos que garantice su cumplimiento en el tiempo, ni con activos que no sean los remanentes en la quiebra”.

Cabe señalar que la totalidad de las deudas tributarias de OIL Combustibles ante la AFIP alcanzan los $ 6.700 millones, por lo que Angelini advirtió que, de beneficiar esta moratoria a López, “generaría un perjuicio notable para el fisco y eso se podría traducir en menos hospitales, menos recursos para los jubilados y menos viviendas sociales”.