Carta de lectores

VACUNAS: NOS QUIEREN CONTROLAR

No hay peor cosa en la vida que vivir engañados, hace mucho tiempo que me he dedicado a un tema delicado y grave, que es el tema vacunas, si bien la pandemia que estamos viviendo, es todo un tema, sirvió para empezar a descubrir cosas que se ocultan a la población, que no trascienden, y también es muy cierto que sin manipulación no hay miedo, la pandemia no es algo exclusivo de Argentina sino del mundo entero. Quizás es probable que la mayoría de las personas ignoren, que durante el gobierno de Mauricio Macri, se sancionó la ley 27941 de obligatoriedad de vacunación compulsiva, fue aprobada casi por unanimidad, salvo disidencia de la diputada Ocaña que cuestionó la obligatoriedad compulsiva, esto quiere decir todos estamos obligados a la vacunarnos, obligan a denunciar al que no se quiera vacunar, imposibilidad de trabajar, tramitar DNI, Licencia de Conducir, Pasaporte, inscripción en las escuelas de los niños, si nos negamos, desde ya les digo es una ley INCOSTITUCIONAL, porque viola la Constitución Nacional art 14, y la Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos del año 2005, de la UNESCO, la cual en su art 6 Consentimiento dice: Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. El mismo legislador que fue el impulsador de dicha ley 27941, aseguró que el Estado iba a tener que disponer de un presupuesto de 400 millones de dólares para llevar adelante esta locura compulsiva, nadie puede violar los derechos de las personas a su libertad, dado que es clarito el consentimiento debe ser previo, libre e informado. Después de mucho tiempo de investigación y lectura sobre el tema vacunas, es que me empecé a preocupar muchísimo con el tema, y a medida que avanzaba en la investigación más me preocupaba, yo quisiera saber cuántos médicos que indican las vacunas a los niños se han interiorizado del tema, porque ellos más que nadie, deben hacer lo posible e imposible por tratar de curar a las personas, o por lo menos no causar daño, ¿cuantos padres se preocupan con el tema de la vacunación compulsiva a sus hijos? la mayoría que hablo me contestan: sino se las pongo, no me inscriben a mi hijo en la escuela, y así vamos aceptando esta locura y atentando contra la salud, y no me importa que me llamen anti vacuna, yo soy pro vida sana. Si la gente leyera sobre los descubrimientos que hicieron en Italia a través de CORVELVA respecto de las vacunas, se horrorizarían, en estudios relacionados a los soldados que eran enviado a misiones, en intervenciones militares, se les aplicaban múltiples vacunas que les producían y desarrollaban muchas enfermedades cancerígenas; descubrieron que cuando se aplican multidosis de vacunas, provocan una inmunosupresión, efectos tóxicos y estimulación de citoquinas, pre inflamatorio o bombardeos de citoquinas(grupo de proteína de bajo peso molecular que actúa mediante interacciones complejas entre células linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas, es decir comunicación entre células del sistema inmunitario); en este tipo de investigaciones prestigiosas, se busca material genético, calidad, efectividad y seguridad, nada de esto se cumple en absoluto, todo lo contrario son un atentado contra la salud de las personas, sobre todo en los niños, según prestigiosos médicos del mundo sostienen que, los niños no deberían colocarse ninguna vacuna hasta después de los dos años, porque no tienen desarrollado su sistema inmunológico, sin embargo desde la panza de su mamá son atacados con vacunas dado que a las madres se las obligan a colocarse la vacuna de la gripe por ejemplo, sabe acaso la gente que la vacuna de la gripe está contraindicada en las embarazadas y los lactantes – así lo indican los prospectos- pero eso no se dice. Acaso la gente está informada que hay vacunas como la MMR que provoca autismo regresivo, cambios genómicos, otras causan síndrome de muerte súbita del lactante, infertilidad, la vacuna de la HPV virus del papiloma humana, es una de las causas de infertilidad, la gente sabe acaso que ante un pedido de informes realizado al ANMAT, el gobierno detalló los componentes de las vacunas que integran el calendario obligatorio en nuestro país, confirmando que 4 de ellas fueron desarrolladas utilizando células humanas diploides, compuestas por fibroblastos tomados de gestación. La primera de ellas es la llamada WI 38. es una línea celular desarrollada del tejido pulmonar de un feto abortado a los 3 meses de gestación, la otra se conoce como MRC-5 y procede de un feto abortado en la semana 14 de gestación, desde 1966 a partir de las células de esa línea celular se han producido vacunas entre otras para la triple vírica, para la varicela y para la polio. En definitiva esto es un horror, dado que están introduciendo genes de bebés abortados dentro de otro ser humano, lo que es un cambio genómico terrible, contrario a la ética, se dan cuenta las aberraciones que se hacen en nombre de la salud. En EEUU Robert Kennedy Jr. realizó una investigación sobre los laboratorios, la seguridad y eficacia de las vacunas, y como resultado de su investigación descubrió que desde hace más de 30 años no existe ningún estudio sobre esto, o sea lo que importa es la ganancia de las multinacionales farmacéuticas, y no la salud humana, lo que es de una gravedad extrema. Me voy a ocupar de asesorar todas las personas que les interese el tema, y las voy a conectar con los profesionales que hace más de 25 años que investigan el tema, y les digo a todos los profesionales de la salud que quieran refutar este informe, que consigan todas las investigaciones científicas, con referentes de renombre, que sostengan todo lo contrario, todo esta investigación me llevó mucho tiempo, no son afirmaciones mías, sino por ejemplo de una eminencia como el Dr. Luc Montagnie- descubridor del virus del sida- que aseguró que la vacuna MMR es la causa número uno del autismo por ejemplo, lo que tiene que haber es un gran debate sobre el tema, no barrer el tema bajo la alfombra. En Argentina, fuimos designados para experimentar una vacuna para el Covid 19, seremos sus conejitos de lndia, donde nos querrán inyectar la famosa vacuna de Bill Gates, patentada con el número 666, la cual contendrá el famoso Nanochip, así de esa manera el resto de nuestras vidas seremos controlados, no será obligatoria pero “no se podrá viajar, vender, comprar, ni existir” o sea seremos robot que operaran a través de 5G, no sé ustedes, yo seguiré luchando por mi libertad, no llevaré la marca de la bestia.

SUSANA RIBERI- DNI 11.011.451