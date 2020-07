De cada 10 mujeres entre 55 y 59 años sólo una podrá jubilarse a los 60 Suplemento Jubilados 29 de julio de 2020 Redacción Por Apenas el 11,2% cuenta con más de 20 años de aportes. Hoy el 85% de las que se jubilan lo hacen a través de una moratoria. A los 65 años podrán acceder a la PUAM.

Por Ismael Bermúdez (*). - “Solo el 11,2% de las mujeres en edad jubilatoria -entre 55 y 59 años- cuentan con más de 20 años de aportes”, según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Esto significa que al cumplir los 60 años, y si reúnen los 30 años aportes de aportes, solo 1 de cada 10 mujeres podrá jubilarse.

Según el INDEC, las mujeres entre 55 y 59 años suman 1.095.777. De ese total, de acuerdo a los registros de la Seguridad Social nacional, 122.846 cuentan con más de 20 años de aportes y si continúan aportando en los próximos años podrían reunir los requisitos de edad (60 años) y años de aportes (30 años).

El resto, aunque tienen aportes, están lejos de reunir en los próximos años los 30 años requeridos. Por ejemplo, otras 147.738 mujeres reúnen entre 10 y 20 años de aportes. También hay 348.954 con menos de 10 años de contribuciones. Y se completa esta franja de mujeres con aportes en regímenes provinciales o que carecen de aportes.

De aquí se desprende que, aunque más de 950.000 mujeres de entre 55 y 59 años empiecen o sigan aportando, no alcanzarán a reunir los requisitos jubilatorios, salvo si justifican los años faltantes a través de una moratoria.



PENSION UNIVERSAL

Las mujeres que no puedan jubilarse a los 60 años deberán esperar hasta tener los 65 años para acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). En ese caso cobrarán un haber equivalente al 80% del haber mínimo (hoy $ 13.491), al margen de la cantidad de años que hayan aportado al sistema.

El Informe oficial dice que “en la actualidad, el 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hace a través de una moratoria. De este modo, las moratorias previsionales son la principal vía de acceso de las mujeres a la jubilación”. Y señala que “cuando se observa el conjunto de las personas que accede a una jubilación con moratoria, el 87,2% se corresponde con los haberes mínimos y el 67,3% de quienes perciben las jubilaciones mínimas son mujeres. Esto genera una brecha de ingresos jubilatorios entre varones y mujeres que alcanza el 34%”.



MORATORIA

VIGENTE

Como explicó Clarín, la moratoria vigente –ley 26.970- para las mujeres es limitada. Permite acogerse a la moratoria hasta julio de 2022 pero por los aportes no ingresados anteriores a diciembre de 2003, denominada “fecha de corte”. Esto significa que a medida que transcurren los años, las mujeres pueden regularizar por moratoria menos años faltantes y necesitan contar con más años de aportes realizados a partir de 2004.

Por ejemplo, una mujer de 60 años, que nació en 1960, tuvo 18 años en 1978, cuando pudo empezar a tener aportes previsionales. Así hasta diciembre de 2003 podría completar por moratoria 25 ó 26 años de aportes, y necesitaría 4 o 5 años de aportes posteriores a 2003 para alcanzar los 30 años requeridos. Y aunque ahora comience a aportar como monotributista no llegará antes de 2022 a reunir los 30 años de aportes.

En tanto, una mujer que cumpla 60 años en 2021, podría justificar 24 ó 25 años por moratoria y necesitaría para jubilarse tener 5 ó 6 años de aportes posteriores a 2003. Y un año más de aportes, si nació en 2022.

Por lo altos niveles de desempleo y la alta informalidad entre las mujeres, son mayoría las que pueden tener aportes hechos hasta 2003, pero no después de esa fecha. En consecuencia, no pueden jubilarse recurriendo a la moratoria, aunque cuenten con 15 ó 20 años de aportes anteriores a diciembre de 2003.

En todos los casos, una condición para que ANSeS acepte la regularización es que se supere el "análisis de vulnerabilidad del socio-económico" que incluye parámetros básicamente de ingresos y bienes, como auto o inmuebles.

(*) Periodista especializado de iEco - Clarín.