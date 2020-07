"Hasta que no venga un proyecto no voy a mover un dedo”, dijo Mársico Locales 29 de julio de 2020 Redacción Por El tema de la instalación o no de la YPF en Fanti y Suipacha depende de la modificación o subsanación de los artículos del Código Urbano de la ciudad de Rafaela. Para el concejal Lisandro Mársico el proyecto debe provenir del Departamento Ejecutivo.

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. El concejal del FPCyS.

En el encuentro que se había desarrollado en el Concejo Municipal entre los concejales y los propietarios del terreno ubicado en avenida Luis Fanti y Suipacha, donde se quiere instalar una estación de servicio, el presidente del Cuerpo, el radical Germán Bottero, ya había expresado la ausencia de un expediente acerca del tema en cuestión.

Al ser consultado el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, afirmó que “nosotros no vamos a avanzar en eso, tiene que venir un proyecto de modificación del Código del Departamento Ejecutivo Municipal, ello tienen las áreas técnicas y especializadas. Siempre que se hizo un trabajo en lo que se refiere a desarrollo urbano o el mismo código de edificación, cuando se toca ese código o se reforma, los proyectos se charlan en la comisión de desarrollo urbano pero después los elabora el Ejecutivo”. Y añadió: “yo hasta que no venga el proyecto no voy a mover un dedo”, puntualizó el edil del PDP.



MARSICO RECLAMA POR EL

DISPOSITIVO MULTIAGENCIAL

El concejal demoprogresista profundizó aspectos del Proyecto de Resolución que presentó y se debatirá la próxima semana, referido a un pedido dirigido al Ministro de Seguridad Marcelo Saín, para retomar la implementación del Dispositivo Multiagencial.

Al respecto el edil manifestó que “este Dispositivo es de abordaje de la violencia y se trabajó en los años 2017 al 2019 en distintos barrios de Santa Fe, Rosario y aquí en Rafaela también se había comenzado a implementar en mayo del año pasado. Obviamente que es una política de Estado a mediano plazo que hay que seguirla y consta de que primero se trabaje en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad; abordando un barrio, pacificándolo. Después viene una etapa de desarrollo social en donde deben interactuar los equipos provinciales y municipales, bajando los programas, atendiendo la gente con mayor grado de vulnerabilidad y luego viene una etapa de desarrollo urbano, es decir de urbanización, regulación dominial”.

“Lo que me llama la atención es que en el 2020 cuando entra el nuevo gobierno no se siguió realizando. Aquí es muy importante convocar al MPA, para hacer ese primer trabajo y cambio de información, porque es la justicia la que debe intervenir para liberar órdenes de allanamientos y coordinar con el Ministerio de Seguridad. Me extraña que siendo una política de Estado tan importante no se haya seguido, por eso pregunto qué otra alternativa hay a esto y que se ha planteado, por eso presenté el Proyecto de Resolución en el Concejo”, indicó Mársico.

El concejal también señaló que “aparte del dispositivo que no se está llevando a cabo como se venía haciendo, hay mesas de seguridad local y en este momento Fiscalía no está participando ahí, pero el fiscal regional Diego Vigo, le envió una carta al intendente Luis Castellano el 8 de julio, donde solicitaba que la justicia quería tomar intervención en todo este tema del Dispositivo Multiagencial, pero tengo entendido que Castellano nunca le contestó. Ya que la justicia se está ofreciendo a hacer un trabajo en este Dispositivo, habría que escucharla y avanzarse en ese sentido”.