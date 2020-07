3.200 test de olfato en el peaje de General Lagos Locales 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo, se refirió a los resultados de la primera jornada de controles reforzados para detectar casos de Covid-19 realizados en el peaje ubicado sobre la autopista Rosario - Buenos Aires, a la altura de General Lagos. El funcionario reconoció que fue un día "muy activo", en el que "se hicieron 3.200 test de olfato, también a todos se les toma la temperatura". Por otro lado, destacó que si bien se produjeron demoras lógicas debido a la gran cantidad de vehículos que transitan por ahí diariamente, "no se produjeron inconvenientes" con los conductores; en tanto que ya hubo "más de 900 vehículos a los que se les impidió el ingreso a la provincia" en los diferentes puntos de control que el gobierno dispuso a lo largo de todo el territorio. Asimismo, mencionó que además de la Policía Vial, "con la que estamos trabajando desde el inicio de la pandemia", se trabaja también con el Ministerio de Salud. Al respecto recordó que en ese punto "hace bastante pusimos un puesto sanitario que, ante parámetros alterados como alta temperatura, anosmia u otra alternativa que se pueda presentarse en un test, tenemos la posibilidad de hacer una prueba PCR".



APP COVID-19

PROVINCIA DE SANTA FE

Por su parte, la subsecretaria de Transporte, Juliana Armendariz, manifestó que es “obligatoria para toda persona que realice un viaje interprovincial, de informar el recorrido en la APP COVID-19 Provincia de Santa Fe. Se debe informar el origen y destino de cada viaje que se realice y que involucre a nuestra provincia”. “Desde el anuncio de las nuevas medidas se han efectuado un total de 14.464 nuevas descargas de la APP, lo que nos marca un gran acatamiento por parte de la ciudadanía, fundamentalmente de los y las habitantes de otras provincias”, finalizó la funcionaria provincial.



FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

La aplicación permite realizar consultas sobre los síntomas de la enfermedad, medidas de higiene y cuidado aconsejadas y novedades en general sobre las medidas tomadas por el Gobierno. Cuenta con un sistema experto que permite hacer un autodiagnóstico preliminar con los síntomas que presenta el usuario a fin de tener una primera aproximación sobre la coincidencia o no como posible caso de COVID-19. A su vez, permite coordinar con el call center 0800 555 6549 para, en caso de ser necesario, ser evaluado en forma remota por un equipo médico que valorará cada situación y determinará los pasos a seguir. Para pacientes ya diagnosticados y personas aisladas, habilita el seguimiento en tiempo real y permite solicitar asistencia de urgencia en caso de agravarse los síntomas. Por otra parte, a través de este canal también se podrá informar sobre personas que no están cumpliendo la cuarentena obligatoria, incumplimiento de las medidas de prevención, aumentos desmedidos de precios, desabastecimiento y otras situaciones vinculadas a la lucha contra la pandemia. La aplicación se utiliza también como medio de comunicación para informar del avance en la lucha contra la pandemia (casos detectados, medidas recomendadas, decisiones gubernamentales y novedades en general). Se puede acceder a la aplicación para instalarla haciendo click en el siguiente vínculo: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gov.santafe.mobile.coronavirusapp.