Saborido seguirá con los Tigres

Sebastián Saborido continuará como entrenador de Libertad de Sunchales en la temporada 2020/21 de la Liga Nacional. Será su cuarta campaña consecutiva en el club con el que ascendió a la máxima categoría de Argentina. Su equipo viene de tener una temporada irregular, ya que terminó último en la tabla de la 2019/20 -interrumpida por la pandemia del coronavirus y que no tuvo por eso descensos- con un balance de seis victorias y 20 derrotas durante las 26 presentaciones disputadas.

El entrenador se mantendrá nuevamente con los Tigres, que por el momento tiene confirmados a Manuel Alonso y Andrés Lugli como bases y a Augusto Alonso (U23) y Julián Eydallin (juvenil) como escoltas. Más allá de eso no hay nada concreto y seguramente no tendrán un presupuesto mucho mayor al de la temporada pasada en la 2020/21.



HERNANDEZ EN SAN LORENZO

Por otro lado, San Lorenzo de Almagro confirmó la contratación del pivote Kevin Hernández, proveniente de Ferro, donde promedió 14.1 puntos y 8.8 rebotes en 32.8 minutos por partido. El club de Boedo, actual tetracampeón de la Liga Nacional, aseguró las renovaciones del base Nicolás Aguirre, del escolta Dar Tucker y del interno Agustín Cáffaro. Además, se acercan las renovaciones del alero Facundo Piñero y del base José Vildoza.