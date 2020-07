Todo listo en la NBA Deportes 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La cuenta regresiva para el arranque de la competencia oficial ya está en marcha. Crece la ansiedad y los fanáticos repasan el calendario de una NBA diferente, dentro de un único lugar, con 22 equipos dentro de una burbuja dentro de Disney World y con una programación sin respiros durante casi tres meses.

El arranque será este jueves y el plato principal será el clásico de Los Angeles, entre los Lakers de LeBron James y los Clippers de Kawhi Leonard.

La primera jornada tendrá apenas dos juegos (el otros será Utah vs. Pelicans), pero después se verán entre cinco y seis juegos por día. La programación ya fue publicada por la NBA y en la Argentina se podrán ver algunos partidos por ESPN, por DirecTV Sports y NBA TV. Mientras que la programación completa se verá por NBA League Pass, el sistema de streaming pago de la competencia.

Los encuentros se desarrollarán todos dentro del ESPN Wide World of Sports de Disney en tres estadios The Arena, HP Field House y Visa Athletic Center. Cada equipo jugará 8 partidos para cerrar la temporada regular y así definir las ubicaciones para los playoffs. El calendario de la NBA en sus primeros días es el siguiente:

Jueves 30 de julio: A las 19.30 (hora de la Argentina), Utah Jazz vs. New Orleans Pelicans (DirecTV Sports). A las 22, Los Angeles Lakers vs. Los Angeles Clippers (DirecTV Sports).

Viernes 31 de julio: A las 15.30, Orlando Magic vs. Brooklyn Nets. A las 17, Memphis Grizzlies vs. Portland Trail Blazers (DirecTV y NBA TV). A las 17, Phoenix Suns vs. Washington Wizards. A las 19.30, Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks (ESPN). A las 21, Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs. A las 22, Houston Rockets vs. Dallas Mavericks (ESPN).

Sábado 1 de agosto: A las 14, Miami Heat vs. Denver Nuggets (ESPN). A las 16.30, Utah Jazz Oklahoma City Thunder (ESPN). A las 19, New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers (ESPN). A las 20, Philadephia 76ers. vs. Indiana Pacers. A las 21.30, Los Angeles Lakers vs. Toronto Raptors (ESPN).

Domingo 2 de agosto: A las 15, Washington Wizards vs. Brooklyn Nets. A las 16.30, Portland Trail Blazers vs. Boston Celtics (ESPN) A las 17, San Antonio Spurs vs. Memphis Grizzlies (DirecTV y NBA TV). A las 19, Sacramento Kings vs. Orlando Magic. A las 21.30, Milwaukee Bucks vs. Houston Rockets (ESPN). A las 22, Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns.