Carreras virtuales de Riky Saracco

Ver galería 1 / 4 - SIMULADOR. Riky Saracco viene llevando a cabo una intensa actividad virtual. BMW M4. El producto de la casa alemana con el que está compitiendo en DTM. FERRARI 488 GTE EVO. Logró excelentes resultados en la categoría IMSA GTE. FORD FOCUS. El auto del Stock Car Brasileño.

A raíz de la paralización del deporte motor en nuestro país, las carreras virtuales se convirtieron en una interesante propuesta. Están lejos de generar la adrenalina de las competencias reales, tanto para los pilotos como para los aficionados, pero supieron ganarse un lugar en la consideración de los espectadores.

El piloto local Riky Saracco, uno de nuestros tres representantes en el Turismo Pista -los otros son Maxi Andreis y José Luis Costamagna- está trabajando en diferentes aspectos, particularmente en lo físico y en lo mental, pero además, viene compitiendo de manera virtual.

Lo está haciendo en las categorías DTM (Turismo Alemán), IMSA GTE (Estados Unidos), Stock Car Brasileño y obviamente en Turismo Pista.

Nos comenta que "la idea es mantenerme en actividad y lo estoy haciendo con Danilo Coronel en distintas rutinas físicas y Marcelo Galiano en estimulación cognitiva, trabajando en mi casa; es una buena opción para ir superando este difícil momento que estamos atravesando por la pandemia".

Reconoció más adelante que "las carreras virtuales son parte fundamental de mi entrenamiento, porque me dan la posibilidad de no alejarme demasiado de las sensaciones que despiertan las actividades reales y plantean exigencias que son realmente de un nivel que en cierta manera se viven arriba de un auto, pero en este caso en un simulador".

Riky nos dice: "Estoy compitiendo en DTM (Turismo Alemán), con un BMW M4; en IMSA GTE (Estados Unidos), con una Ferrari 488 GTE EVO, donde fui subcampeón en carreras de una o dos horas de duración; en Stock Car Brasileño, con un Ford Focus; y por supuesto, en nuestro país en Turismo Pista".

"Corremos en Hockenheim, Spa Francorchamps, Monza, Silverstone, Le Mans, Imola, Barthurst y Barcelona en Europa; Daytona, Laguna Seca, Sebring y Road América en Estados Unidos; Interlagos, Londrina, Campo Grande, Curitiba y Santa Cruz en Brasil", agregó.

Finalmente, agradeció "a Bertolaccini Gerenciamiento de Riesgos, Carlos Andretich, Toro Viejo, YPF Mistura SA, Mecánica Bertholt, Agua Ivess, Ignacio Podio y Miguel Monay de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, a toda mi familia, mi novia y mis amigos que me acompañan desde que me inicié en el deporte motor".