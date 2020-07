Al Kun no le dan los tiempos Deportes 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, operado hace poco más de un mes en la rodilla izquierda, no se recuperará a tiempo para el partido que su equipo, el Manchester City, jugará ante el Real Madrid el 7 de agosto por el cruce de vuelta de octavos de final de la Champions League, según admitió el entrenador del club inglés, el catalán Josep Guardiola.

"No creo que sea posible contar con Agüero", adelantó "Pep" Guardiola, en alusión a que la recuperación del goleador argentino está bien encaminada pero no sería conveniente arriesgarlo en un partido tan importante, consignó la agencia de noticias EFE.

Agüero, de 32 años, tuvo que ser operado el pasado 24 de junio en Barcelona de una lesión sufrida en su rodilla izquierda dos días antes, durante el partido de la liga inglesa contra el Burnley (5-0). El delantero surgido de Independiente deberá continuar su recuperación sin poder participar en el encuentro de regreso a la Champions, en el que su equipo se jugará el pase a cuartos de final el 7 de agosto próximo luego de haberse impuesto por 2-1 en el cruce de ida jugado el 26 de febrero (antes de la suspensión por la pandemia de coronavirus) en el estadio Santiago Bernabeu, del Madrid.