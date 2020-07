Silvio Romero con varias ofertas Deportes 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA GOLEADOR./ No seguiría en Independiente.

BUENOS AIRES, 29 (NA) - El delantero de Independiente Silvio Romero, quien se encuentra en conflicto con el "Rojo", habló ayer de su futuro y reconoció que fue contactado desde Boca y River, aunque su carrera podría continuar en el exterior debido a que recibió varias ofertas de Europa y Brasil.

"No tuve contacto directo ni con (Marcelo) Gallardo ni con (Juan Román) Riquelme. Sí indirectamente, con gente de sus entornos, de las dos partes", manifestó Romero. Además, detalló: "Boca hizo un acercamiento bastante formal y River algunas conversaciones, no más que eso". Sin embargo, el atacante del conjunto de Avellaneda también analiza sondeos de diferentes ligas extranjeras. "Hay tres ofertas o sondeos muy importantes de clubes europeos. También de Brasil y alguna de esos lugares exóticos", señaló en diálogo con el programa ShowSport.

Más allá de lo futbolístico, Romero tiene en cuenta la situación de su hijo, que padece encefalopatía crónica y necesita tener un seguimiento en sus tratamientos, a la hora de elegir un club. "Hay lugares donde Mateo puede estar muy bien y avanzar en algunas cosas, y otros en los que no. Hoy no tengo una postura tomada", dijo. Y concluyó: "Son varias las posibilidades, el abanico se ha abierto ampliamente. Son muchas las cuestiones que hay que pensar y analizar, hoy no hay una decisión tomada ni preferencias".