Robaron moto, y con cuchillo amenazaron a una mujer Policiales 29 de julio de 2020 Redacción Por Un malviviente mayor de edad y un menor, fueron detenidos por la Policía local tras sustraer una motocicleta, e intentar robar pertenencias de una vecina en la vía pública.

En momento que efectivos de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía poco antes de la medianoche del lunes transitaba por la intersección de las calles Tucumán y Jaime Ferré, fueron abordado por una mujer que manifestó que por calle Marini dos individuos que se conducían en una motocicleta le estaban robando a una vecina, exhibiendo una cuchilla.

Poco después, los uniformados visualizaron a dos personas que se trasladaban en una moto, por lo que se dio inicio a un seguimiento controlado con balizas y sirenas funcionando, a la vez que que por altavoz se solicitó que se detenga la marcha del vehículo, y no obtuvo una respuesta satisfactoria.



No pasó mucho hasta que quienes huían se detuvieron en un tramo de la calle Geuna, y en ese escenario uno de los malvivientes arrojó a un costado un arma blanca, tratando de que no sea ubicada en su poder.

Así las cosas, se llevó adelante un chequeo palpareo de ambos sujetos, y se los identificó como Leonardo José H., de 18 años de edad y residencia en la calle Geuna al 900, y Víctor Hernán B., de 16 años y domicilio en J.V. González al 3100, quienes se movilizaban en una Corven Energy de 110 cc.



De acuerdo a lo adelantado en la mañana de la víspera por LA OPINION online, sobre este vehículo los policías actuantes comprobaron que había sido robado en la jornada del lunes 27 de julio en jurisdicción de la Seccional 13ª, en perjuicio de una ciudadana de 34 años de edad, que se domicilia en un tramo de la calle Ramón y Cajal.



No todo quedó allí en cuanto al resultado del procedimiento, dado que una mujer de 33 años, afincada en Lavalle al 1400, se acercó a los efectivos de la Guardia de Infantería de la UR V y denunció que los detenidos la habían amenazado con una cuchilla e intentaron robarle, por lo que se le solicitó radique la correspondiente denuncia.



En definitiva, la fiscal en turno dispuso que al malviviente mayor de edad se le inicie una causa por el delito de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa, y encubrimiento.

En tanto, en relación al pibe de 16 años de edad, desde el Juzgado de Menores se dispuso la detención.