Karting: certamen en circuitos pavimentados Deportes 29 de julio de 2020 Redacción Por SERA ORGANIZADO POR LOS CLUBES

FOTO MIGUEL KELLER PAVIMENTO. La superficie que será utilizada en el futuro campeonato.

Según pudo recabar este medio, la posibilidad de llevar adelante un nuevo certamen de Karting, bajo una denominación todavía no definida, estaría muy adelantada.

Si bien no se dio a conocer hasta el momento una información oficial, la idea surgió luego de algunos contactos que mantuvieron diferentes instituciones de nuestra provincia.

La principal novedad es que ese campeonato será organizado directamente por los clubes propietarios y se desarrollará en circuitos pavimentados.

En principio, los escenarios que están en condiciones de recibir a la flamante especialidad, serán los el Kartódromo Sudamericano de Sunchales y los que existen en los autódromos "Ciudad de Rafaela" y "Parque de la Velocidad" de San Jorge.

Respecto del trazado rafaelino, propiedad del Club Atlético, es utilizado desde hace un tiempo para la realización de pruebas, tanto de la citada especialidad, como del motociclismo.

La actividad se reanudó luego de un extenso paréntesis como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que obligó a mantener cerradas las instalaciones del tradicional circuito local.

Para adaptarlo a las exigencias que planteará el futuro torneo de la verdadera escuela del automovilismo deportivo, la subcomisión de la entidad de barrio Alberdi tendrá que realizar algunas mejoras, entre las que no se descartaría en una próxima etapa, una ampliación del actual recorrido.

El hecho que el certamen sea organizado por los clubes, dejará de lado, en ese caso, la tarea que cumplen habitualmente los promotores, una modificación de la ya fue notificada por la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor, que será la responsable de fiscalizar la actividad.

Los mismos trascendidos dan cuenta que será invitado también el Automóvil Club Santa Fe, que dispone de un kartódromo, identificado con el nombre de "Betty Colcerniani", muy cerca del puente carretero que une a la capital con la ciudad de Santo Tomé.

En cuanto a la puesta en marcha del certamen, se determinará una vez que se autorice la realización de competencias automovilísticas en la provincia, que deberán ajustarse a un protocolo como consecuencia de la pandemia.