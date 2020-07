¿Un NASCAR en Rafaela? Deportes 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NASCAR.COM NASCAR. ¿Un auto de la categoría estadounidense girará en Rafaela?

Nadie lo asegura, pero tampoco lo desmiente, ante la reiterada insistencia de LA OPINION.

Por lo tanto, la especie debe manejarse como un trascendido, al margen de ciertas "pistas" que empezaron a circular en los últimos días.

Precisamente, una persona que reside en Ramos Mejía (Gran Buenos Aires), me consultó acerca de la posibilidad que un auto de la categoría más popular de los Estados Unidos pueda estar girando en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Fue el primer indicio, que me sorprendió en ese momento y que al mismo tiempo me comprometió a realizar las pertinentes averiguaciones sobre el particular.

Poco después, René Zanatta, en declaraciones realizadas a "Carburando" y que este medio reprodujo citando esa fuente, adelantó que entre sus planes está el de tratar de establecer un nuevo récord de velocidad en Rafaela.

El experimentado piloto de esta ciudad, que en diciembre pasado superó los 309 kilómetros por hora al mando de una Kawasaki Ninja de un litro de cilindrada en la recta principal del autódromo local, fijando una nueva marca no sólo a nivel nacional sino también en el plano sudamericano, reconoció que su nuevo desafío lo cumpliría el año próximo.

No brindó mayores precisiones y en ese sentido prefirió mantener en reserva la idea, que podría concretarse en el mismo escenario, pero sobre cuatro ruedas.

Nadie reconoce de qué se trata, pero teniendo en cuenta que en el 2021 se van a cumplir nada menos que cincuenta años de la irrepetible disputa de las 300 Indy en el óvalo rafaelino, la entidad llevará adelante una serie de festejos, entre los que podría incluirse un evento de semejante relevancia.

Ya se había mencionado en el 2019 la intención de traer un auto de la categoría estadounidense NASCAR Cup Series, en aquella oportunidad, para recordar el centenario de la primera carrera organizada por Atlético de Rafaela.

La voluntad y las intenciones, ya existirían y estarían siendo consideradas seriamente. Entre los aspectos a resolver, el más importante es el económico, pero también por ese lado se estaría avanzando en distintos frentes como para financiar el proyecto y hacer realidad el sueño de volver a tener un auto estadounidense acelerando en el "Templo de la Velocidad". VHF.