Superávit comercial llegó a U$S 1.484 millones en junio

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El intercambio comercial registró en junio último un superávit de U$S 1.484 millones y acumuló un saldo favorable de U$S 8.097 millones en el primer semestre, informó ayer el INDEC. Con relación a junio de 2019, el saldo favorable de la balanza comercial subió 39%.

En junio las exportaciones alcanzaron los U$S 4.786 millones y registraron una baja interanual del 8,6%. En tanto, las importaciones totalizaron U$S 3.302 millones y se contrajeron 20,8%, en la misma comparación. Las ventas al exterior registraron una disminución nominal de U$S 453 millones y las compras de U$S 869 millones.

En la comparación de junio con relación a mayo, las exportaciones y las importaciones bajaron 0,7% en ambos casos.

Las cantidades importadas bajaron 14,6% interanual en junio y los precios se contrajeron 7,3%, y las exportaciones cayeron 2,1% y la baja de precios fue del 6,7%.

El superávit comercial fue 416 millones superior que el del mismo mes de 2019, y se dio en el contexto de caída tanto de exportaciones como importaciones. Los principales socios comerciales fueron China, Brasil y Estados Unidos.

Las exportaciones a Brasil sumaron U$S 462 millones y las importaciones, U$S 583 millones, registrándose un déficit comercial de U$S 121 millones. Las exportaciones a China alcanzaron U$S 666 millones y las importaciones, U$S 692 millones, con un déficit de U$S 26 millones. Las ventas a Estados Unidos llegaron a U$S 338 millones y las importaciones a U$S 370 millones de dólares, y el déficit fue de U$S 31 millones de dólares. Estos tres países en conjunto absorbieron 30,6% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 49,8% de las importaciones.

El país cerro el primer semestre del año con déficit comerciales con el NAFTA (Estados Unidos,Canadá y México) U$S 833 millones, con el Mercosur por U$S 645 millones, con China por U$S 705 millones, con Japón con U$S 208 y la Unión Europea por U$S 144 millones.

En cambio, en ese período tuvo superávit comercial con el grupo ASEAN de países asiáticos por U$S 2.195 millones, con el MAGREB (Egipto y países africanos) por U$S 1.675 millones, con el Medio Oriente por U$S 1.328 millones y Chile por U$S 1.190 millones.