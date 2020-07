Según el Gobierno, el precio de la leche no subirá con el IVA a 10,5% Nacionales 29 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 29 (NA).- La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, defendió hoy la intención del Gobierno de unificar el IVA en el 10,5% para la leche, por entender que de esa forma se podrá "contener" el precio de ese producto clave.

El Gobierno incluyó en el proyecto de ampliación del Presupuesto nacional que envió al Congreso la unificación del IVA. Desde el Gobierno explicaron que el IVA al 10,5% para las leches más consumidas le permitirá a los comercios volver a descargar crédito fiscal acumulado en sus balances y eso hará que se contenga el precio en las góndolas.

Además, sostienen que se busca dar un tratamiento equitativo​, ya que para algunas leches que no tienen la exención y están gravadas al 21%, se pasará a una alícuota del 10,5%. La funcionaria dijo que "el origen de este problema comienza en agosto del 2019, luego de las PASO, cuando por decreto se modificó la alícuota del 21% al 0% por seis meses".

"Eso no redujo los precios y, además, el IVA al 21% se restituyó a fin de año. Por lo cual ese es el lugar del que partimos", añadió Español en declaraciones radiales.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ampliación del Presupuesto 2020, que contempla volver a gravar la leche con 10,5% de IVA.

Según el proyecto, se elimina la exención del IVA a "la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos", y se dispone la aplicación de una alícuota del 10,5% (la mitad de la que tiene actualmente).

Español dijo que "la mayor parte de la leche que se consume en la Argentina paga IVA al 21%. Hoy no existe ninguna leche con IVA cero". "Por eso, en el proyecto de ley de ampliación del Presupuesto de este año buscamos unificar tributariamente esta cuestión, para pasar del 21 al 10,5% el IVA en la leche que consumimos", enfatizó.

La funcionaria resaltó, además, que, de esta manera, se unificaría la alícuota de la leche con el IVA que pagan otros productos esenciales, como harina y aceite, que ya tributan el 10,5%. "Lo que se busca es contener el precio de la leche", subrayó la funcionaria. Los precios de la leche varían según las marcas: las de primera oscilan entre los 60 pesos, mientras que las de segunda se ubican en torno a los 45 pesos.