Se realizó la primera diálisis en el sistema de salud pública de Rafaela Locales 28 de julio de 2020 Redacción Por La misma se llevó adelante con nuevos equipos en el Hospital “Jaime Ferré” de la localidad. El paciente es un hombre de 38 años, oriundo de Tostado, con un cuadro de insuficiencia renal aguda.

FOTO SCS EL PRIMERO. El paciente de Tostado poco antes de estrenar los equipos de diálisis del Hospital rafaelino.

El Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela concretó ayer su primera diálisis de la historia, con el uso de dos máquinas que recibió en julio pasado, a un paciente de 38 años que padece una insuficiencia renal aguda y que fue derivado desde la ciudad de Tostado. "El procedimiento salió muy bien. El paciente tiene buen tenor de tensión arterial y ahora está cenando con un estado de ánimo óptimo. Este martes deberá someterse a una nueva sesión al igual que el miércoles", expresó anoche en diálogo con LA OPINON la directora del efector de salud pública, Dra. María Elena Infeld.

El julio, el hospital rafaelino recibió desde el Ministerio de Salud de la Provincia dos máquinas de diálisis y una de osmosis, y tras capacitar a los equipos médicos y técnicos, hoy se llevó adelante la primera diálisis en la ciudad en el sistema público de salud. “Los rafaelinos ya no deben desplazarse con el gasto económico y de tiempo que esto implica”, puntualizó por su parte la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, al ponderar los avances tecnológicos en el efector de salud pública de esta ciudad.

Las nuevas máquinas de diálisis permiten que los pacientes puedan realizarse el tratamiento sin tener que viajar a otras localidades. Así, el hospital sumó dos sillones para realizar los tratamientos, por primera vez en sus 115 años de historia.

En este sentido, la ministra de Salud remarcó la importancia del nuevo equipamiento y aseguró: “Esto implica que los rafaelinos no deban desplazarse, con el derroche social que esto implica, pudiendo realizarlo en su lugar de origen, una práctica, que hoy la salud pública se asegura con aparatología nueva y de alto nivel de calidad”.

Por otro lado, la directora del nosocomio, María Elena Imfeld, hizo referencia a este avance. “En poco tiempo nuestro querido Jaime Ferré es otro hospital, con otro nivel en salud pública, contamos con una esterilizadora de óxido de etileno, pasamos de tener 5 camas de terapia intensiva a contar 15, sumamos respiradores, monitores multiparamétricos y camas stricker de última generación, es un gran avance para nuestra institución que el 4 de junio cumplió 115 años desde que fue creado como hospital de caridad", remarcó.

"Agradezco al equipo de terapia intensiva porque se puso al hombro el trabajo, está entusiasmado. Desde que se instalaron los nuevos equipos, nos capacitamos para su utilización y ya empezamos a atender, en este caso al paciente de Tostado", subrayó Infeld, quien hace 25 años que se desempeña en el hospital local, aunque desde diciembre como directora.

El equipamiento para realizar diálisis de pacientes con insuficiencia renal aguda se encuentra en un sector de la terapia intensiva. "No contamos con registros sobre las necesidades de diálisis de Rafaela y la región porque no podíamos hacer los procedimientos. En este caso, el Dr. Jorge Bello durante sus años de carrera nos prestó sus máquinas. Ahora que por primera vez tenemos las máquinas de hemodiálisis en el área de salud pública vamos a construir estadísticas. En cuanto a los pacientes crónicos, hay que destacar que la Provincia tiene tercerizado el servicio con prestadores privados. Por ahora nosotros nos vamos a dedicar a atender a pacientes agudos", explicó Infeld. Y, sin ocultar su satisfacción, reiteró que "hoy lunes fue un día importante para el Hospital Dr. Jaime Ferré y para la salud pública de Rafaela".