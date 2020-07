Argañaraz pide la “Tarjeta Alimentaria para Celíacos” Locales 28 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado rafaelino Juan Argañaraz del Bloque Somos Vida y Familia presentó un Proyecto de Ley para que la provincia de Santa Fe tenga su “Tarjeta Alimentaria para Celíacos” la cual sería de gran beneficio para una parte de la población que no suele ser tenida en cuenta.

Argañaraz explicó sobre la oportunidad de la implementación de una tarjeta alimentaria para celíacos, “Es un momento de suma gravedad por el aislamiento y existe mucha incertidumbre sobre qué pasará, por eso creemos oportuno que se trabaje en una tarjeta que brinde mayores oportunidades para el abastecimiento de alimentos sin gluten”.

Esta tarjeta estaría abarcando a miles de personas en la provincia si se toma como dato que alrededor del 5% de la población padece celiaquía. Argañaraz expresó “el único tratamiento existente hasta la actualidad es la dieta libre de gluten de por vida, y en ese sentido debemos dar respuestas, más aún a las familias de escasos recursos”. Además subrayó que “estamos hablando de alimentos, alimentos SIN TACC que en muchos casos tienen sobreprecios, y debemos tener en cuenta estas cosas para concientizar. Y tener en cuenta que la canasta básica de alimentos para celíacos es tres veces superior”.

La Ley Nacional de Celiaquía Nº 26.588 establece que es obligatorio que la obra social o la prepaga reconozcan a los pacientes diagnosticados un monto determinado de dinero por la compra de productos sin gluten. En el caso de no poseer obra social o prepaga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es el que debe gestionar la posibilidad de compra de alimentos o harinas sin gluten.

Al respecto el diputado rafaelino finalizó “es una deuda más que tiene nuestro Estado para con su población, por eso decidimos enfatizar en esa ayuda social a través de la provincia y que la Tarjeta Alimentaria para Celíacos sea una realidad para los santafesinos”.



PUNTOS CLAVES DE LA LEY

La “Tarjeta Alimentaria para Celíacos” servirá para la compra de alimentos SIN TACC en comercios de la provincia.

Los beneficiarios son las personas con celiaquía que se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable o no poseen obra social.

El Ministerio que ejecute la tarjeta debe suscribir convenios para garantizar la efectiva implementación del programa en todo el territorio provincial. Se debe difundir y comunicar la existencia de la tarjeta a los beneficiarios como también crear un padrón provincial de personas celíacas.

La autoridad de aplicación debe reunirse con las asociaciones civiles y los especialistas con el fin de analizar el funcionamiento de la tarjeta y brindar posibilidades de mejora.

Los beneficiarios deben acreditar participación en capacitaciones, charlas, talleres sobre celiaquía, ya sea de manera presencial o virtual.