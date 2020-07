El gesto solidario de Ricardo Darín Sociales 28 de julio de 2020 Redacción Por El actor y su mujer se sumaron a una de las tantas medidas solidarias que se iniciaron con la llegada del invierno. En este contexto, la pareja preparó viandas para repartir.

En medio de la pandemia del coronavirus, Argentina transita por estos días las temperaturas más bajas que a cierta hora del día suelen ser bajo cero. Y aquellas personas que están en situación de calle se encuentran con la imposibilidad de recurrir a restaurantes y a los distintos centros habituales en los que antes podían recurrir en busca de un plato de comida caliente. A todo esto, se suma una situación económica crítica.

En estos momentos, y más allá de no descuidar las precauciones necesarias por el COVID-19, es que se necesita de manos solidarias, como las de, en este caso puntual, Ricardo Darín y su mujer, Florencia Bas quienes decidieron ayudar.

Uno de los centros que le está poniendo un gran esfuerzo a la cuestión es Cocina solidaria. Como su eslogan lo dice, se trata de un proyecto que se creó para “unir a la gente con ganas de ayudar con la gente que más lo necesita”. En este aspecto, personas anónimas y de reconocimiento público aportan su granito de arena a la hora de hacer la comida y de incluso, distribuirla. Aquí no se pone el ojo en la cantidad, ni en qué tarea realice cada uno, sino que alcanza con un pequeño gesto.

En este contexto, Darín y su mujer, Florencia, aprovecharon el fin de semana para aportar lo suyo. La familia suele estar atenta a cuestiones solidarias y en este caso no se quisieron quedar afuera. Blas fue mostrando el paso a paso del gran guiso que hicieron entre los dos. “Salen viandas este finde especial antifrío, ¿alguien se suma?”, fue el mensaje que acompañó la foto. En otras de las imágenes, se lo puede ver a Ricardo preparando la donación en bandejas de aluminio, las que se utilizan para que mantengan el producto caliente por más tiempo.

Cocina solidaria cuenta con voluntarios en distintos puntos. El aporte de personas famosas hace que el mensaje se haga visible y que se sumen muchos más al proyecto. El único requisito es tener ganas de aportar siguiendo una serie de pautas. Se busca que los alimentos aporten los nutrientes necesarios, a través de las verduras y la carne o pescado. Incluso, para quienes no pueden llevar la comida al punto de reunión en la que se clasifica para luego ser repartida, ellos se encargan de ir a retirarla los sábados al mediodía. Otra forma de aportar es con ropa que se encuentre en buen estado.

Actos como estos se repiten a lo largo del tiempo dentro del núcleo familiar de los Darín. Algunos que salen a la luz, otros que no. Referido al tema, el actor también es parte de Seamos uno, iniciativa a beneficio que cuenta con la participación de innumerables figuras del mundo del espectáculo y del deporte. Este emprendimiento, desde su reciente creación, se puso como objetivo primario repartir un millón de bolsones con 15 kilos de comida cada uno, publicó Teleshow.

En el 2017, Ricardo también se encargó de un hombre que deambulaba por la calle. Él, junto a un grupo de vecinos, se encargaron de la persona en cuestión que corría riesgo de ser atropellado.

Tiempo atrás, Ricky también habló de su profesión y de todo lo que rodea el mundo de la actuación. En pleno pedido de los artistas de salir al ruedo, el se alistó detrás de su hermana, Alejandra. Sentó posición y dijo que su rubro puede esperar, que no es una actividad esencial. Por supuesto, recibió apoyo, pero más fueron las críticas por su mensaje. En general, los actores independientes, que viven del día a día, pusieron el grito en el cielo y se lo hicieron saber.