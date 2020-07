Silverstone no tendrá ninguna modificación Deportes 28 de julio de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO ARCHIVO EL MISMO TRAZADO./ En las dos carreras se mantendrá el original.

El director del circuito de Silverstone, Stuart Pringle, aclaró que en esa pista "no se puede rodar al revés ni con otra configuración", con lo que descartó cambios entre las dos próximas carreras de Fórmula 1 programadas en el lugar. "Nunca fue una opción para este año", dijo el ejecutivo de tradicional autódromo británico sobre la posibilidad de que la cuarta y quinta fecha de la temporada presenten diferencias en cuanto a la traza.

Silverstone celebrará el domingo próximo el Gran Premio de Gran Bretaña y la semana siguiente una segunda carrera, llamada GP del 70° Aniversario, para la que se especuló que pudiera disputarse en sentido contrario. "En realidad no iba en serio porque en Silverstone lo importante es el circuito del Gran Premio, no puedes correr al revés", dijo Pringle a la revista británica Autosport.

"Somos un circuito que va en el sentido de las agujas del reloj, no podemos correr en el otro sentido. Si corriéramos en la configuración internacional, sólo tendrías la mitad de las curvas buenas el doble de veces que de costumbre y terminarían todos mareados", concluyó el dirigente.



INQUIETUD EN BARCELONA

España atraviesa una nueva ola de contagios de Covid-19, el cual ha puesto en alerta a buena parte del continente europeo, al comprobarse que en los últimos datos se registraron a casi 300 casos de brotes activos. Una de sus regiones, la de Cataluña es considerada la más afectada y de alto riesgo, registrando 67.000 casos positivos.

Si bien desde el gobierno español intentan calmar a sus ciudadanos y turistas, el tema como en todo el mundo genera incertidumbre y preocupación ante el rebrote del virus en la temporada veraniega. Desde el mundo del deporte, se iniciaron monitoreos para evaluar el cuadro de situación, a sabiendas que la península ibérica cuenta con dos eventos deportivos en las próximas semanas: el partido de fútbol de vuelta por 8° de final de la Liga de Campeones entre Barcelona y Nápoli, el 8 de agosto, y el Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló, el 16.

En este punto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Liberty Media y Fórmula 1 comenzaron un seguimiento con las autoridades catalanas, evaluando día a día el nivel de infección en la zona, y el estado de alerta que impera luego que en Barcelona se han endurecido las medidas preventivas contra la propagación de la infección nuevamente.

Según informes del canal BBC Sport , los organizadores y promotores de Fórmula 1 no quieren correr ningún tipo de riesgo y están pendientes del tema, sosteniendo que “por ahora se confirma el Gran Premio”, siempre y cuando los casos no desborden significativamente.