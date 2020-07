Prosiguió con espectáculos para toda la familia Información General 28 de julio de 2020 Redacción Por Funes y Granadero Baigorria se sumaron a las propuestas que semana a semana se pueden disfrutar a través de plataformas digitales desde Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.

Entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, santafesinas y santafesinos disfrutaron del ya clásico ciclo organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia. Desde distintos escenarios, y con la suma de las ciudades de Funes y Granadero Baigorria, se pudieron ver propuestas desde Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.

La propuesta, que se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, pueden ser vistos por el sistema de streaming, ya que se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

El ciclo permite a los artistas, además, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Cabe mencionar que esta semana se sumaron las ciudades de Funes, con la presentación de una banda de rock compuesta por jóvenes de Funes, Rosario y Roldán y Granadero Baigorria, con un homenaje a un artista reconocido en todo el mundo, que en diciembre próximo cumplirá 90 años: el bandoneonista, director de orquesta, arreglador y compositor Roberto "Cholo" Montironi.



Folclore desde el norte profundo

El jueves 23, a las 21, desde la Casa del Bicentenario de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, se pudo disfrutar del grupo Voces de Intiyaco.

Nacido hace casi dos décadas en Intiyaco (“Sol y Agua" o "Aguada del Sol", en quechua), uno de los pueblos ubicados en el llamado corazón de la cuña boscosa santafesina, el grupo ofreció un impecable concierto folclórico.

"Desde el norte profundo de Santa Fe a todo el mundo", fue el espectáculo presentado por Alexis Quatrin (residente en Calchaquí ) en batería, Gabriel Bazán (Calchaquí) en bajo y coros, Tiago Canteros (Intiyaco) primera voz, Lisandro Rivoira (Calchaquí) guitarra eléctrica, Mauri Vicentin (Calchaquí) piano y acordeón, Fabián Canteros (Intiyaco) guitarra y segunda voz y Oscar Ayala (Intiyaco) guitarra.

El concierto comenzó con "Chaqueñamente" (del grupo Los Rojas); "La mataca ollera" (de Peteco Carabajal) y el exquisito "Chamamix" (un popurrí en homenaje a Saturnino López, Horacio Guaraní y Gustavo Cerati, con los temas "A mi Tierra", "Pescador y Guitarrero" y "Corazón Delator").

Luego siguieron con la chacarera "La yapa" (de Los Nocheros); "Árbol solo" (Chaqueño Palavecino"; "Zamba para olvidar" (Daniel Toro); "Al jardín de la república" (Virgilio Carmona); "Gato del festival" (Raly Barrionuevo) y para finalizar, un remix del tema "Siguiendo la luna", de Los Fabulosos Cadillacs.



Damas de Negro hicieron vibrar a Venado

El jueves 23, a las 22, en el Teatro Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, se presentó el espectáculo Damas de Negro.

El grupo , que versiona temas del folclore, rock y bossa nova, entre otros ritmos, está integrado por Gianna Medina (voz), Silvina González (voz), Julia Roberto (voz) y Edgardo Vélez (teclado y dirección).

Con una sobria puesta en escena, donde se destacaban las figuras de las 3 intérpretes, el show comenzó con una versión del bolero "Bésame mucho" (de la pianista mexicana Consuelo Velázquez) y siguió con el blues "Montón de nada" (de Memphis La Blusera); "Zamba para olvidar" (Daniel Toro); "Quizás, quizás, quizás" (del cubano Osvaldo Farrés); "Sin gamulán" (de Los Abuelos de la Nada) y una hermosa versión de "Quedándote o yéndote" (del maestro Luis Alberto Spinetta).

Luego continuaron tres contundentes versiones: el bolero "Historia de un amor" (escrito por el panameño Carlos Almarán); "Barro tal vez" (Luis Alberto Spinetta) y "Seminare" (Serú Girán), que fueron muy agradecidas y elogiadas por varias de las personas que seguían el espectáculo por distintas plataformas digitales.

El espectáculo siguió con el bolero de Compay Segundo "Lágrimas negras"; la zamba de Los Hermanos Ábalos "Agitando pañuelos" y finalizó con una de los temas más bellos temas de Fito Paez: "Yo vengo a ofrecer mi corazón".



Rafaela bailó al compás del chamamé

El viernes 24 a las 20, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de Rafaela ofreció, como cada semana, dos espectáculos: en esta oportunidad fue la presentación de la actriz Silvit Yori y luego un show de chamamé, de la mano del grupo Amanecer Campero.

Desde la Perla del Oeste, Silvit Yori hizo reír con una perfomance teatral: un baile de jubilados en club Los Abuelos fue la excusa perfecta para contar sus vicisitudes y desencuentros con un jubilado, Emilio; una caminata que pareció una procesión hasta una heladería tradicional de Rafaela y sus charlas su amiga La María fueron algunas de las historias que precedieron a los sapucay.

Luego fue el turno de Miguel Figueroa y su grupo Amanecer Campero, que comenzó su presentación con "Mujer de pollera blanca"; "Se vuela el tiempo" y "Ámame".

El espectáculo siguió con interpretaciones donde se destacaba la destreza de Miguel, Antonio y José Martín Figueroa, con sus acordeones y los temas "Mi Argentina es chamamé" y una versión de "Caballo viejo" (del venezolano Simón Díaz).

Convertido en trío, el grupo tocó "Tren expreso", del gran Raúl Barboza y para finalizar, "Volvé las cabras del monte"; "Al otro lado de la Tablada" y "Anoche no dormí".



Santa Fe

Noche de Rock en el Paco Urondo

El viernes 24 a las 21, el Centro Cultural Provincial Paco Urondo se convirtió en un templo del rock para recibir a la banda Nada Más Y Nada Menos.

Integrado por Irene Marchi (bajo y voz), Pablo Menéndez (guitarra), Emilio Marchi (batería) y Matías Allende (guitarra y coros), el grupo formado hace casi una década ofreció un contundente concierto con canciones propias de rock duro y alternativo.

El set comenzó con el tema "Convergente" y continuó con "Confusión"; "Luces de color"; "Desnaturalizar" y "Todo lo que soy.

El final fue a todo ritmo con "Lo inevitable" y "Cosas por decir" y "Loop".



Sábado con ritmo de cumbia

El sábado 25, a las 21, el Paco Urondo recibió a uno de los exponentes más importantes de cumbia santafesina: el grupo Kaniche, junto a su cantante, el actual senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló

Cabe mencionar que el show previsto en primera instancia era el del grupo Cali, pero por razones de fuerza mayor debieron posponer su presentación. Todo lo recaudado a través de la gorra virtual se destinará al hospital de Niños Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe.

El grupo comenzó su presentación con "Locos los dos" y continuó con "Estás en el recuerdo"; "Te hubieras ido antes"; "Pensamiento y palabra"; "Todo se paga" y "Me enamoré sin darme cuenta".

Con la versión de "Ahora te puedes marchar" (que popularizó en castellano Luis Miguel), comenzó la segunda parte del show. Que continuó con "No me dolió"; "Si estuvieras conmigo"; y la versión de "Procuro olvidarte" (de Hernaldo Zúñiga, popularizada por José Vélez), "La última vez" y un homenaje a Banana Mascheroni, cantante de cumbia fallecido en mayo de 2019, con uno de sus temas más conocidos: "Jurabas tu" y "Entre el cielo vos y yo" (del grupo La Liga).

El último tramo del espectáculo fue con los temas: "Lo que tu necesitas"; "Te perdono"; "Ataúd"; "Venite volando"; "Te equivocaste"; "Te va a doler"; "Amor de texto"; "Que voy a hacer" y "Humíllate".



El folk y el indie dijeron presente

El domingo 26, a las 20, en el Centro Cultural ubicado en calle Junín al 2400 de la ciudad de Santa Fe fue el turno de la banda Laser Flip y del cantautor santotomesino Dante Leonel.

En primer lugar subió al escenario Dante Leonel, quien con su guitarra criolla y una computadora, ofreció un shows de canciones de pop y folk con herramientas de electrónica. Comenzó con "La imagen" y siguió con "Cansado"; "Me da igual"; "El psiquiatra y mi madre" y "La obligación".

Luego fue el turno de Laser Flip, la banda indie que fusiona pop punk y rock alternativo de Santa Fe, presentó un atractivo set musical de temas propios.

Pablo Guastavino (guitarra y voz); Lucas Díaz Hernández (batería); Alejo Ruiz de Azúa (guitarra y voz); Martín Leal (guitarra y sintetizadores), y Franco Benítez (bajo), comenzaron su show con el tema "2.1.2" y siguieron con "Perdiendo el tiempo"; "Días extraños"; "Bajo sol"; "Sigo"; "Atardeceres rojos" y "Gris".



Rosario

La magia de Los Beatles

El viernes 24, a las 22, se presentó en la Sala Lavardén de Rosario: “Ilustrasónicos”, show que combina en vivo dos disciplinas artísticas: la pintura y la música.

La obra plástica se inspiró en temas de The Beatles, que fueron interpretados por una banda compuesta por Nicolás Boixader (pintura y percusión), Rodrigo Zacarías Both (piano), Darío Serpi (saxo tenor y flauta traversa), Marcelo Sali (batería) y Marcelo Rossia (contrabajo eléctrico).

El show comenzó con "Tomorrow never knows/Ticket to ride" y con "Blackbird" (ambos compuestos por John Lennon y Paul McCartney).

Luego fue el turno de "Norwegian Wood" (Lennon/McCartney); "Guacurari" (Nicolás Boixader); "Eleanor Rigby"; "Come together" y "Can't by me love" (todos compuestos por Lennon y McCartney).

Continuaron con "Something" (George Harrison); "Here, there and everywhere"; "Day Tripper"; "Penny Lane" y "I want you", también compuestos por John Lennon y Paul McCartney.

Cabe destacar que la pintura -una imagen de John Lennon- se sorteó entre quienes siguieron el show en vivo por las redes sociales del Ministerio de Cultura y sigan al grupo en distintas plataformas digitales.



Un viaje sonoro y psicodélico

El sábado 25, a las 22, Sala Lavardén fue escenario de “Los Cuentos de la Buena Pipa”, una interesante propuesta que mezcló diversos géneros musicales: electrónica, cumbia, rock y psicodelia.

El grupo está compuesto por Eduardo Bonfatti (voz, guitarras, sintetizador, programaciones, autor, productor), Nicolás Cassale (bajo, contrabajo, composición, productor), Eric Flägel (batería), Lisandro Nicolás Valls (guitarra eléctrica) y Martín Sanabria (percusión).

La presentación comenzó con "Despertar sin dormir"; "Azar" y "La del Bondi". El show siguió con "Timbúes", "Idilio"; y finalizó con "Kukoc".



Festival Cultural

El domingo 26, entre las 21 y las 23, Plataforma Lavardén fue sede del Festival Cultural Online Río Rosa.

Hubo una galería de emprendedores e intervenciones artísticas: peluquería (tendencias y cuidados), fotografía experimental, música en vivo con los grupos Seimur, Xpiral, Manu Piró y el dúo acústico Liüro; un DJ en directo y juegos interactivos.

El Festival Cultural Online es impulsado por Río Rosa, Sello Virtual Independiente de bandas de música POP, integrado por artistas de Rosario. Cabe mencionar que en septiembre de 2019 se llevó a cabo la primera edición del festival, en el Galpón de la Música.



Granadero Baigorria

Homenaje al Cholo Montironi

El sábado 25 de julio, a las 19, el ciclo La Seguimos En VIvo sumó un artista reconocido en todo el mundo: el bandoneonista, director de orquesta, arreglador y compositor Roberto "Cholo" Montironi.

Desde el centro cultural que lleva su nombre (ex Casa del Bicentenario), ubicado en la esquina de Constancio C. Vigil y El Rosedal, en el barrio Von Vivant, se llevó a cabo una presentación especial, con una charla, imágenes de archivo y presentaciones en distintas partes del mundo a lo largo de su prolífica y extensa trayectoria.



Música para disfrutar desde Funes

El domingo 26 de julio, a las 19, desde la ciudad de Funes, se presentó Liver Bird, banda formada por músicos locales y de Rosario y Roldán.

El grupo, integrado por Juan Manuel Acedo (voz y guitarra), Rubén Grivarello (bajo y voz), Pitu Rossi (batería), Julián Vega (teclado y voz ), Franco Alessandria, y Huevo Alabern (guitarra), tocó temas propios, de diversos estilos.

La presentación comenzó con "Al ver el sol salir"; "Sueñas primaveras" y "Dónde buscar amor".

Desde los estudios de grabación ubicados en la ciudad de Funes, el show continuó con una canción escrita y cantada en inglés: "The Tears". Luego fue el turno de "El alma"; "Revoleando"; "Peter"; "Jazmín"; "Piedritas" y "Uno o los dos".