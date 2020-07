Viotti debatió sobre agro con referentes de Cambiemos Locales 28 de julio de 2020 Redacción Por La charla virtual “El agro y el actual gobierno K” expuso el contexto político actual de la actividad. Participó el ex embajador e intendente de Santa Fe Mario Barletta.

En el marco de estos tiempos en donde la virtualidad permite sostener diferentes actividades, se desarrolló un encuentro en el que se debatió y profundizó acerca de los desafíos que enfrenta el sector agropecuario en medio de un presente económico desalentador.

Este espacio de debate para aprender y mantenerse activo ante la realidad del sector, convocó a más de 70 participantes de distintos puntos del país y dejó declaraciones de marcada relevancia por parte de los distintos oradores que fueron presentados por Marita Ferrero, Presidenta del Concejo Municipal de Sunchales.

Por su parte, el ex embajador de Uruguay en la gestión de Mauricio Macri, el Ing. Mario Barletta, expresó enfático su postura sobre el controvertido tema Vicentín, diciendo “yo creo que no llegamos a advertir la dimensión que tuvo el gobierno nacional en el intento de intervención a la empresa Vicentín. Eso fue lo que motivó a la gente a salir a la calle y creo que no dimensionamos la capacidad que tuvimos para doblarles el brazo, para ponerles un freno. Creo que es en lo que no tenemos que claudicar nunca, porque ahora entendieron los gobiernos, nacional y provincial, que esto debe encauzarse en el principio de legalidad. Porque se reconoció al juez como el único que tiene las capacidades para tomar las decisiones en el proceso de concurso. …logramos con la movilización que se recupere el principio de federalismo, que no tiene que venir el poder ejecutivo nacional, por sobre el poder judicial de la provincia de Santa Fe a decir lo que hay que hacer”.

Además, sostuvo: “a mí no me gustó para nada que nuestro gobernador, en comunicación con el presidente, estén planteando que la posibilidad del fideicomiso se dé en tanto y en cuanto se desplace a Vicentín de la administración de la empresa”.

En tanto, el diputado Ricardo Buryaile quien también formó parte de la actividad, expuso su punto de vista respecto al sistema económico en el contexto de la pandemia, y dijo que “requiere atender al mismo tiempo la salud y la economía como un todo y no de optar por una u otra” Y agregó, “que la coyuntura dejó en evidencia la elevada vulnerabilidad económica argentina”.

Luego se dio paso a la exposición del diputado nacional por Entre Ríos, Atilio Benedetti, que planteó su mirada sobre la realidad del sector agropecuario y su fortaleza ante la pandemia y la inacción del gobierno nacional.

El legislador aseguró estar convencido de que el campo es el motor de la economía, dijo “creemos que uno de los desafíos es revertir la percepción que en general tiene la sociedad sobre los trabajadores rurales que tanto dan al país. Acercar el campo a los argentinos, es una batalla que tenemos que dar”.

El cierre de la charla estuvo a cargo de su moderador, el concejal de Rafaela Leonardo Viotti, quien expresó que “este encuentro es una instancia que sirve para atender a distintos disparadores en relación al tema del agro, entendiendo que este sector hace un enorme aporte a la economía del país, por lo cual hay que defenderlo y protegerlo, cuidando las fuentes de empleo que genera, en medio de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo”.

Por último, rescató y valoró que como oposición están siendo muy respetuosos más allá de las disidencias porque son momentos difíciles que hay que atravesar preservando principalmente a la gente.