Dictan procesamiento al ex ministro Dietrich

FOTO NA GUILLERMO DIETRICH. Ex ministro de Transporte.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al tiempo que le tomó declaración indagatoria al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en la renegociación de los contratos de autopistas durante la gestión anterior.

El magistrado, que esta semana se jubilará, procesó a Dietrich luego de su indagatoria del pasado viernes por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y también le trabó un embargo por 500 millones de pesos.

Este nuevo procesamiento se sumó al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, a quienes también fijó embargos a cada uno de 500 millones de pesos.

En tanto, Dujovne declaró brevemente a través de videoconferencia, entregó un escrito y no respondió preguntas.

Ahora, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri aguarda la decisión del magistrado sobre su situación procesal.

La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones.

La investigación es sobre los concesionarios de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste.

"Las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso (tratativas para la renegociación del contrato) que tuvo como fin la firma de los Acuerdos de Renegociación Integral del Contrato de Concesión de Acceso Norte y de Acceso Oeste, los que resultaron contrario a las normativas vigentes y perjudicial para la arcas del Estado", sostuvo el juez en su fallo.

Los acuerdos fueron suscriptos con fecha 26 de junio de 2018, entre la firma Autopistas del Sol S.A, en el caso de Acceso Norte, y Grupo Concesionario Oeste S.A., para el caso de Acceso Oeste, ambas representadas por Andrés Barberis Martin y por el entonces Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.