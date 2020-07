Crecen los rumores sobre la posible partida de Blondel Deportes 28 de julio de 2020 Redacción Por Tigre estaría dispuesto a llevarse al sub-capitán y defensor de la "Crema" para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.

FOTO ARCHIVO ¿SE VA A VICTORIA?. / Lucas Blondel figura en el radar de Tigre y en las próximas horas se podría definir su partida.

Aquel partido ante All Boys, el pasado 13 de marzo, fue el último en Atlético de Rafaela, para su gran mayoría. ¿Para Lucas Blondel también? Aunque por el momento no se recibió una propuesta formal, desde Victoria llega la información según la cual el interés por el defensor albiceleste existe.

La partida de Matías Pérez Acuña del ‘Matador’ le abriría la puerta a Blondel, que más allá de seguir en Primera Nacional, también tendría la posibilidad de jugar Copa Libertadores.

En los últimos días el nombre del defensor surgido en la cantera de la ‘Crema’ sonó en varios clubes de Primera. Godoy Cruz había mostrado interés pero las negociaciones no habrían avanzado.

Diferentes medios partidarios de Tigre informan que las negociaciones con Blondel estarían bastantes avanzadas y en los próximos días se convertiría en nuevo refuerzo. Por Alberdi, algo más cautos, no dieron indicio alguno. Incluso el propio jugador manifestó que desconoce de dicha posibilidad. “Me enteré lo de Tigre por las redes sociales, nadie se comunicó conmigo así que por ahora son rumores. Estoy tranquilo y espero certezas”, indicó Blondel en el programa ‘Tras Los Pasos’.

Por otro lado, desde Atlético siguen aguardando por novedades con otros de los jugadores que aparecieron en el radar de varios.