BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, rechazó el procesamiento que le dictó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la causa por los peajes y afirmó que durante la gestión de Mauricio Macri no se robó y se hizo "todo con transparencia".

"Todo lo que hicimos fue legal, es una causa totalmente política, donde lamentablemente lo que busca un sector del kirchnerismo es instalar que somos todos iguales, como esos bolsos, esos dólares, esos barcos, que no se pueden ocultar", subrayó Dietrich.

Según dijo, con su procesamiento y el de otros ex funcionarios macristas, lo que intenta el oficialismo es "convencer a la sociedad de que todos los políticos son iguales".

"Las acciones de esta empresa aumentaron siete veces más en el gobierno de Cristina Kirchner que en el de Macri", resaltó Dietrich, que se quejó porque Canicoba Corral no le permitió "acceso a las pruebas".

Finalmente, cuestionó la "parcialidad que ha tenido el juez en este caso, que realmente es increíble".