¿Vuelven los de las Copas? Deportes 28 de julio de 2020 Redacción Por En las próximas horas se reunirían Tapia y Ginés González García y se confirmaría el regreso para los primeros días de agosto.

Mientras el país continúa transitando el brote de coronavirus, los próximos días serán claves para definir la vuelta a los entrenamientos para los equipos del fútbol argentino. Es que, no más allá de este miércoles, se espera que un cónclave entre Claudio Tapia y Ginés González García termine de definir la cuestión.

Dicho encuentro iba a ser la semana pasada, pero el incremento en los casos de contagios diarios y las muertes le pusieron paños fríos a la cuestión y se decidió esperar unos días más antes de sentarse a hablar sobre el tema.

En principio, se espera que los equipos que disputen la Copa Libertadores regresen a los entrenamientos el 3 de agosto, mientras que el resto de los clubes harán lo mismo el 10.

Cabe aclarar que, de confirmarse, la vuelta a las prácticas estará enmarcada en los protocolos sanitarios pertinentes y los testeos a los que los equipos deberán someterse 48 horas antes de retomar a los trabajos.

Así, el optimismo parece reinar en AFA y el fútbol argentino parece que dará un paso en camino al regreso a la actividad antes de fin de año.

De confirmarse la decisión, serán sólo los equipos de la Primera División y la Primera Nacional los que podrán comenzar a practicar, siempre enmarcados en los protocolos sanitarios correspondientes.

En cuanto a los que podrán iniciar primero los entrenamientos, serán Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, siendo que son los cinco equipos clasificados a la Copa Libertadores. El resto, deberá esperar unos días, hasta el 10 de agosto, para poder entrenar.

Asimismo, en el caso de aquellos jugadores de estos equipos que se encuentran en el Interior, en principio no deberían someterse a una cuarentena de 14 días, por lo que no habría impedimentos para que viajen cerca de la fecha hacia las ciudades de sus equipos. Por otro lado, en cuanto a los futbolistas que se encuentran en el exterior, éstos sí deberán aislarse preventivamente durante dos semanas antes de integrarse a las prácticas.