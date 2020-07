Luka Romero: "Me molesta que me comparen, Messi hay uno solo" Deportes 28 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LUKA ROMERO. / La joven promesa habló sobre su carrera.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La joven promesa del Mallorca de España Luka Romero, de 15 años, expresó ayer su deseo de jugar en la Selección argentina y se mostró en contra de las comparaciones con el futbolista del Barcelona Lionel Messi.

"Me molesta que me comparen con Messi porque Messi hay uno solo y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero", manifestó el jugador del equipo español en declaraciones a la señal de cable Fox Sports.

Sobre su historia, narró: "Nací en México pero mi familia es de Argentina, tengo las tres nacionalidades (también la española). Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando allí, si es posible".

El zurdo Romero, hijo del futbolista argentino Diego Romero, se convirtió en junio en el jugador más joven en debutar en la Liga de España, al hacerlo con 15 años y 219 días, superando a Oscar Ramón Pellicer, quien en 1984 disputó su primer cotejo en el certamen español con 15 años y 289 días (en Zaragoza), y de Francisco Bao Rodríguez, quien el 31 de diciembre de 1939 vistió la camiseta del Celta de Vigo con 15 años y 255 días.

En cuanto a su posición en el campo de juego, señaló: "Me gusta jugar de enganche y, si no, por la banda derecha. Mejoré mucho cuando llegué acá, sobre todo la pierna derecha que antes no la utilizaba".

Luka ya eligió jugar con la Selección argentina cuando formó parte del plantel en el Sudamericano Sub 15 que se hizo en Paraguay en diciembre pasado.

El joven reside en España desde el 2006, siguiendo los pasos de su padre, quien fue contratado por la Sociedad Deportiva San Pedro, y luego pasó por la Sociedad Deportiva Formentera en las Islas Baleares, donde se anotó en el listado del Sant Jordi, equipo situado en la paradisíaca región de Ibiza.

Ahí fue cuando apareció el Mallorca para ficharlo y desde hace cinco años está en el club que durante el último torneo descendió de categoría.