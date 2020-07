Salió "todo impecable" Deportes 28 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Nery Pumpido, actual entrenador y ex campeón del mundo con la Selección argentina y River en 1986, habló ayer luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica del corazón en Santa Fe el pasado 16 de julio, y afirmó que se encuentra "bien" porque salió "todo impecable".

"Quiero agradecer y aconsejar: hay que hacerse chequeos y controles. A mí me aparece allá en enero, cuando me operé la vesícula y, mediante una tomografía, me encontraron este tumor benigno. Tenían que abrirme como me abrieron, todo el pecho", dijo Pumpido en declaraciones radiales.

El ex arquero de 62 años, se recupera tras la operación en la clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares sin complicaciones y mostrando la evolución esperada.

"Lo que quiero resaltar es que, ante esta situación, me quedé con un médico de Santa Fe, como hice toda la vida, porque muchas veces somos ingratos", agregó. .

Nery, de 62 años, fue técnico de Newell's, Unión, Olimpia de Paraguay (con el que se consagró campeón de la Libertadores 2002) y de Tigres de México.