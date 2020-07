Le quitarían la concesión a Edesur Nacionales 28 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, reivindicó la presentación formal que hizo para que se le quite la concesión del servicio de energía eléctrica a Edesur "por incumplimiento del contrato" y aclaró que "no es una expropiación".

"Entre las multas y los incumplimientos vamos camino a la rescisión de los contratos de Edesur", destacó Lorenzino, quien advirtió que otras empresas del sector como "Edenor y Edelap no están en esos niveles".

Al respecto, enumeró que "el 75% de las quejas eléctricas tiene que ver con Edesur, el 10% con Edelap y el 5% con Edenor, y puntualizó que los municipios de "Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría son los lugares más afectados".

"Hicieron aumentos que las personas no pudieron pagar y tampoco cumplieron con los planes de obra. En 2017 decían que no hacían las obras porque no podían aumentar, pero tampoco lo habían hecho con los aumentos del 3.000 por ciento", planteó Lorenzino.

Y detalló: "Nosotros reclamamos que se le quite la concesión. No es una expropiación, es por incumplimiento del contrato y por eso pedimos la rescisión".

El funcionario recordó que "Edesur fue multado por la gestión del ENRE anterior por 500 millones de pesos" y subrayó que "aún no la pagaron".