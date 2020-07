CRA: "Agricultura es un pasivo observador" Nacionales 28 de julio de 2020 Redacción Por POR LAS CONDICIONES EN LA PATAGONIA

FOTO NA OVEJAS. Atrapadas por la nieve en la Patagonia.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Confederaciones Rurales Argentina (CRA) solicitó al Gobierno nacional que ponga en marcha un plan de ayuda y mejora de infraestructura para los productores patagónicos que tienen sus explotaciones afectadas por grandes nevadas.

Desde hace días los productores patagónicos adheridos a CRA reportan las condiciones climáticas que se están produciendo en la región, muchas de ellas, visualizadas en fotografías y videos que se han viralizado en las redes sociales.

"Esto pone de manifiesto las pésimas condiciones de infraestructura que dominan esa región: rutas, caminos, alcantarillas, servicios de comunicación telefónica e internet, gas, electricidad, que colapsan frente al fenómeno y complejizan los intentos de rescate de pobladores, familias, trabajadores y productores, así como las pérdidas de hacienda en un proceso de deterioro que se verá agravado en las próximas semanas", dijo CRA.

"El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación es un pasivo observador de la situación; no un protagonista de medidas preventivas y paliativas urgentes", se quejó CRA.

En ese sentido, indicó que la ley de emergencia nacional y su intrincado funcionamiento, no tiene efectos prácticos relevantes y dijo que "suspender el pago de algunos impuestos por breve tiempo" no atiende el problema central que es la pérdida de capital, recursos e ingresos, que "por falta de políticas de financiamiento condicionan a una muy lenta recuperación o hasta la imposibilidad futura para muchos pequeños productores".

Y concluyó: "Así, una región poco poblada y con superficies inmensas va camino a un destino de desaparición productiva, cuando el país y el mundo demandan más nuestros productos sanos y renovables; es tiempo que el Estado Nacional, de una vez por todas, equipare al sector rural de la Patagonia integrándolo al resto del país y no dejándolo librado a su suerte".