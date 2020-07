“El gobierno de Santa Fe está en deuda con los trabajadores” Locales 28 de julio de 2020 Redacción Por Así lo señaló Gustavo Martínez, secretario General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe. Fue en relación a la circular del Ministerio de Educación que convoca a asistentes escolares a volver a las escuelas.

El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe emitió el viernes una circular donde convocaba a la vuelta a las escuelas a las y los asistentes escolares para este lunes 27 de julio. La medida se tomó con el aval de las dirigencias provinciales de ATE y UPCN. Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores cuestionan la medida en el marco del pico de contagios de la pandemia y la falta sistemática de elementos de seguridad e higiene en las escuelas.

La decisión, tomada y publicada con poco tiempo hasta su aplicación, sorprendió y preocupó a quienes desempeñan tareas en el sector. “La circular comunica mucho, pero para implementar todo eso va a haber dificultades. Es como cuando repartieron los bolsones en los comedores, que claramente faltó. Acá también va a pasar lo mismo. Aún en épocas de supuesta normalidad, en las escuelas siempre faltó de todo”, señalaron.

Por ello, la preocupación por las condiciones de trabajo es la principal. El monto de dinero del que las escuelas pueden disponer no parece suficiente para solventar el transporte, los elementos de protección personal para cada trabajador/a y los productos de limpieza necesarios para cumplir con la tarea asignada. Sin contar con las malas condiciones edilicias de las escuelas, tema que se viene denunciando también desde larga data.

Además, esta vuelta a los establecimientos se exige sin que se reabra aún la discusión paritaria, que desde el sector se viene reclamando desde antes de iniciada la pandemia. Sin ese elemento, la de los/as asistentes escolares se trata como una tarea esencial pero sigue manteniendo el salario más bajo de la provincia e ingresos indignos que se cuentan por debajo de la línea de la pobreza.

Frente a la circular del gobierno provincial, el secretario General de la CTA Autónoma provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez, subrayó que “el gobierno está en absoluta deuda con los trabajadores y las trabajadoras, que hasta el momento son quienes vienen sosteniendo las políticas públicas vinculadas con la salud, la educación, la asistencia alimentaria. El reclamo de los y las asistentes escolares es absolutamente justo, urgente, necesario. El gobierno debe dejar de ningunearlos y negar la importancia que tienen, porque estamos hablando de un área clave. El tema salarial es uno de los más concretos, urgentes y necesarios para presentar cualquier pauta de regreso a la actividad ‘normal’ o de algunas de las actividades, como es el caso de los asistentes escolares. Lo central es reabrir la paritaria”.

En el mismo sentido, remarcó que hay que terminar con la “diferencia que se hizo entre trabajadores esenciales de salud y educación y el olvido y la negativa a otros trabajadores esenciales, como asistentes escolares y de desarrollo social, a la hora de pagar un bono que es un parche, como se vino dando”.

"Fue el gobierno de la provincia de Santa Fe el que unilateralmente suspendió la realización de las paritarias. Suspendió la legalidad que debe tener cualquier debate, no solamente sobre salarios sino también sobre condiciones de trabajo. Se tiene que hacer cargo que fue una decisión de la máxima autoridad del poder ejecutivo provincial y no hubo ningún reproche que se conozca de los otros poderes”, aseguró.