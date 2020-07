González García: "El país está dentro de la tormenta" Nacionales 28 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MINISTRO. González García visitó Santiago.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Salud, Ginés González García, firmó un acuerdo en Santiago del Estero para la construcción del Centro de Almacenamiento Masivo de Vacunas, que contempla una inversión de 90 millones de pesos, y resaltó que el país aún está "dentro de la tormenta" por el Covid-19.

"No olvidemos que la pandemia no pasó y que hoy lo más importante es la prevención", resaltó el funcionario nacional.

El Centro servirá para el cuidado y la conservación de las dosis, ya que será construido para cumplir con todas las condiciones técnicas que garanticen la cadena de frío de las vacunas almacenadas, informó la cartera sanitaria en un comunicado.

"Traemos una cantidad de programas que favorecerán la integración, la financiación y la atención de la gente no sólo de Covid-19 sino de otras enfermedades para fortalecer todo el sistema de salud", aseguró González García.

En tanto, el gobernador Gerardo Zamora destacó: "Hemos visitado el Centro Provincial de Sangre donde el ministro de Salud ha podido ver la capacidad que tiene, y en la cual nosotros queremos avanzar rápidamente para que de aquí también se pueda extraer el plasma, a los pacientes que tuvieron Covid- 19 y que va a servir para futuros tratamientos".