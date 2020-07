Hepatitis C: salen a buscar a "los millones que faltan" Información General 27 de julio de 2020 Redacción Por Argentina, a través de la Asociación Buena Vida, se suma a la campaña de la Alianza Mundial contra las Hepatitis, orientada a detectar a todos aquellos que portan el virus, pero lo desconocen, y a invitar a recorrer el camino hacia la cura a todos aquellos que están diagnosticados, pero que aún no iniciaron sus tratamientos. En paralelo, Buena Vida lanzó un programa de federalización formando referentes en distintas ciudades del país para que se vinculen con especialistas de cada lugar, brinden acompañamiento y asesoramiento a pacientes y organicen iniciativas de concientización sobre las enfermedades hepáticas.

FOTO BUENA VIDA// RUBÉN CANTELMI// Presidente de la asociación Buena Vida.

En nuestro país habría más de 300 mil personas con hepatitis C, pero la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) sostiene que el 70% lo desconoce. Aprovechando que este 28 de julio se conmemora el Día Mundial de las Hepatitis Virales, la Asociación Buena Vida se suma a la campaña internacional para ‘encontrar a los millones que faltan’, en relación con ese dramático nivel de subdiagnóstico de esta enfermedad tan frecuente como silenciosa, tan grave como desatendida inclusive por muchos pacientes que ya saben que la tienen.

“En estos tiempos en los que todos estamos preocupados por el impacto de la pandemia de COVID-19, nosotros redoblamos nuestros esfuerzos para que no se desatiendan enfermedades hepáticas como la hepatitis C. En ella se da la paradoja de que miles de personas recibieron el diagnóstico, generalmente en forma casual -por ejemplo, al donar sangre- pero no hacen nada al respecto. No le dan importancia porque el hígado no duele, por miedo a enfrentar esa realidad, por no saber a dónde acudir o porque creen que no tiene remedio. Todo lo contrario, es muy fácil curarse y evitar todas las complicaciones severas que puede generar”, reveló Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida.

Desde la asociación, reconocieron que es ambicioso el objetivo de la Alianza Mundial contra las Hepatitis que propone ‘encontrar a los millones que faltan’, y que también lo es el desafío de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la enfermedad para 2030. Sin embargo, están convencidos de que cada persona que ayudan a que se cure es un logro inmenso porque consiguen evitar que en el futuro desarrolle cirrosis, cáncer hepático o necesite un trasplante, y los acerca un poco a esas metas globales.

Una clara muestra de las dificultades que plantea esta enfermedad son las cifras desoladoras que presentó recientemente el Programa Nacional de Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Nación: solamente el 4,5% de los pacientes recorre el sistema de salud hasta que llega a curarse; el resto se queda en el camino.

“Si alguien con hepatitis C llama a nuestro 0800 o nos escribe por redes sociales, entra en un circuito en el cual lo vamos a acompañar -en forma completamente gratuita- desde ese momento y hasta que reciba la confirmación de que se curó. Porque sabemos que en el camino surgen muchos obstáculos que hacen que la enorme mayoría no llegue a curarse (tal como se ve en las estadísticas oficiales). Conocemos esos obstáculos y estamos para ayudar a la gente a superarlos”, agregó Cantelmi.

A diferencia de la mayoría de las enfermedades graves y frecuentes, ésta se puede curar en más del 98% de los casos, en 8 a 12 semanas, con medicamentos que están aprobados y disponibles en nuestro país y que cuentan con cobertura, aunque más de una vez haya que reclamarla sistemáticamente.



Acompañamiento federal

Buena Vida nació en Buenos Aires y fue conformando una red de grupos de pacientes en distintos hospitales públicos. Recientemente, para poder acompañar mejor a las personas de otras ciudades del país, implementó un programa de formación de referentes que ya cuenta con representantes regionales en Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero y Junín.

“Estas ‘regionales’ de nuestra asociación surgieron por una necesidad de poder ayudar a los pacientes de todo el país, cada uno con su contexto, idiosincrasia, problemáticas y desafíos. Para ello, nadie mejor que alguien del lugar, con quien puedan verse cara a cara y hacer un seguimiento cercano de la realidad de cada uno. Esperamos sumar representantes en más ciudades para que ninguna persona con enfermedades del hígado se quede sin todo el soporte que necesita y que nosotros podemos brindarle”, explicó Mauro Fernández, Referente de la región Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con base en Junín, y Coordinador de Referentes.

Respecto de por qué esas plazas y no otras, desde la asociación explicaron que allí identificaron personas “con entusiasmo y compromiso para ayudar, pero que están abiertos y quieren seguir haciendo crecer su presencia regional para cubrir todo el territorio nacional.

Los referentes regionales son pacientes curados, voluntarios a la distancia, que recibieron capacitaciones sobre enfermedades hepáticas, sobre cómo acompañar y sobre los pasos necesarios en el camino hacia la cura. Todos ya están dando soporte a pacientes en sus ciudades y están generando acercamiento con los médicos de la zona para darse a conocer y desarrollar iniciativas en conjunto para concientizar y multiplicar el alcance del mensaje.

El camino para dar con el referente de cada región, inicialmente, será contactando a Buena Vida a través de redes sociales o la línea gratuita 0800 220-0288, disponible de lunes a viernes de 10 a 18 y, desde allí, se realiza la derivación correspondiente según la cercanía. En una segunda etapa, cada región tendrá sus vías de contacto propias, pero siempre trabajando en forma colaborativa con las demás regiones y con la centralización de la asociación civil.

“El protagonista de este camino es el paciente, indiscutiblemente, mientras que el aliado principal es el especialista, y nuestro rol es el de acompañar, brindar información y sostén. Para dar soporte cada vez a un número mayor de personas precisamos más manos solidarias que se pongan al servicio de quienes tienen enfermedades hepáticas”, aseguró Mauro Fernández.

El Día Mundial contra las Hepatitis Virales reúne a nivel global los esfuerzos de organizaciones de pacientes, profesionales médicos, industria farmacéutica, gobiernos y público general para concientizar sobre estas enfermedades y contribuir a su eliminación a través de estrategias de vacunación en los casos de las hepatitis A y B, y con diagnóstico y tratamiento en los casos de las hepatitis B y C.