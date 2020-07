A los 73 años murió Peter Green Información General 27 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO MILENIO// PETER GREEN// El cofundador de Fleetwood Mac.

BUENOS AIRES 27, Télam.- El pasado sábado falleció, a los 73 años Peter Green, guitarrista y uno de los fundadores de Fleetwood Mac

De acuerdo con un comunicado de prensa de la firma Swan Turton, que representaba legalmente a Green, se informó que el músico murió mientras dormía, aunque no trascendieron más detalles.

Green fundó la banda con el baterista Mick Fleetwood y el guitarrista Jeremy Spencer en Londres en 1967, aunque abandonaría el conjunto tres años más tarde por problemas psiquiátricos y de adicciones.

En ese breve lapso, llegó a ser una parte fundamental de los primeros tres álbumes de estudio del grupo: "Fleetwood Mac" (1968), "Mr. Wonderful" (1968) y "Then Play On" (1969).

Nacido en la capital inglesa, Green fue uno de los ocho miembros de la banda, que sufrió numerosas transformaciones a lo largo de los años, que fueron introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.