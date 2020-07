"Si Alberto Fernández no cambia, fracasa" Nacionales 27 de julio de 2020 Redacción Por GUILLERMO MORENO

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno aseguró ayer que "si el presidente Alberto Fernández no cambia, va derechito al fracaso", en tanto que remarcó que no se está aplicando una política económica peronista.

"Si Alberto Fernández sigue en este camino, va derechito al fracaso. Si no cambia, fracasa. Que quede claro. Y no va a ser un fracaso del peronismo", sostuvo el exfuncionario.

Moreno indicó que "Ricardo Alfonsín dijo que esto era una economía radical y nadie salió a decirle que no", al tiempo que indicó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que quiere una economía social de mercado y eso es de la escuela austríaca, no es peronismo".

En declaraciones radiales, añadió: "Fernández quiso ser Kirchner y ahora se da cuenta que capaz que ni Duhalde es.

Quiso ser Alfonsín y capaz que termina siendo De La Rúa. Lo digo con todas las letras: si no pega un viandazo, fracasa", subrayó.

Además, el ex secretario de Comercio se refirió a los mensajes que Fernández cruzó con la conductora Viviana Canosa, con quien Moreno charló durante el corte del programa que conduce.

"Creo que el Presidente se tiene que tranquilizar, no tiene que estar en todo. Estuve en el programa de Canosa. Esto me lo dijo ella a mí en el corte. Mire lo que me pasó con el Presidente, me contó, ¿usted que opina?. Y yo le dije que el Presidente estaba pasado, excedido", contó Moreno.

"No tiene que hacer eso el Presidente. Por eso es el Presidente. Si el Presidente te dice portate bien no es lo mismo que te lo diga yo. Cuando me lo contó, estaba preocupada", agregó.