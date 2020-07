Larreta tiene que "Abrir y aguantar la presión" de Kicillof y Gollán Nacionales 27 de julio de 2020 Redacción Por MIGUEL ANGEL PICHETTO



BUENOS AIRES, 27 (NA). - El exsenador Miguel Ángel Pichetto aseguró que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tiene que "abrir la economía" y "aguantar la presión de la Provincia de Buenos Aires" que ejercen el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollán.

"Larreta está tratando de abrir, se dio cuenta que no puede mantener todo cerrado. Tiene que aguantar la presión de la provincia de Buenos Aires, de Gollán que anuncia la muerte todos los días y de Kicillof que tiene miedo", aseguró Pichetto en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

También sostuvo que Larreta "tiene que tener buena relación con Fernández pero decidir por sí en función de los intereses de la Ciudad de Buenos Aires".

"Algunos sectores en la provincia de Buenos Aires quieren volver a encerrarse y la verdad que me parece un disparate. Hay que avanzar, poner en marcha la economia. Porque sino el escenario de la Argentina va a ser muy oscuro", remarcó.

En ese sentido, expresó que el encierro "no se puede sostener indefinidamente": "Si vos querés bajar presión impositiva tenés que volver a construir una estructura productiva ligada al mundo del trabajo".

"Tenés 10 millones de personas a las que tenés que darle plata todos los meses y eso lo paga la clase media, la industria y los trabajadores. Este es un modelo inviable, es la patria planera. Es la Argentina justa y pobre del Vaticano pero no va más", aseguró.

"Este es el gran debate de fondo de la Argentina de hoy.

¿Qué pasa con el país? ¿Lo ponemos en marcha o seguimos jugando a la cultura del pobrismo?", manifestó.

En ese sentido, subrayó: "La cuarentena ya se hizo. Va a haber que convivir con esto hasta que aparezca la vacuna.

Argentina es el único país donde no funcionan las líneas aéreas. Bariloche tiene 30 mil personas desocupadas".

"El asistencialismo significa reproducción de poder y tener el control sobre ciudadanos que votan", indicó.